A Hora do MMA com Aljamain Sterling, Eddie Alvarez, Mike Perry, Ben Rothwell e David Feldman

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Recapitulando o fim de semana de esportes de combate com BKFC 41 e UFC Vegas 72.

13h40: O presidente do BKFC, David Feldman, reflete sobre o programa BKFC 41 de sábado.

14h05: Ben Rothwell analisa sua vitória sobre Josh Copeland no BKFC 41.

14h30: Eddie Alvarez volta a falar sobre a decisão dividida sobre Chad Mendes no BKFC 41.

15h: O headliner do BKFC 41, Mike Perry, fala sobre sua vitória sobre Luke Rockhold e o que vem a seguir.

15h30: O campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling, faz uma prévia de sua defesa de título no UFC 288 contra o ex-campeão Henry Cejudo.

16h: Parlay Pals volta com as melhores apostas para BKFC 41 e UFC 288.

