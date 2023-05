A hora do MMA com Aljamain Sterling, Sean O’Malley, Demetrious Johnson, Yan Xiaonan, Dominick Cruz e Matt Frevola

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 12h ET / 9h PT / 17h, horário do Reino Unido.

12h ET: Começamos o show reagindo a todos os ângulos do UFC 288.

12h35: Sean O’Malley retorna para conversar sobre a vitória de Aljamain Sterling sobre Henry Cejudo, seu duelo na jaula com Sterling, sua próxima luta e muito mais.

13h05: O ex-campeão do UFC, Dominick Cruz, discute o estado de sua divisão peso-galo, as consequências do UFC 288 e muito mais.

13h30: A lenda do MMA e campeão peso-mosca do ONE, Demetrious Johnson, passa para falar sobre sua vitória na trilogia sobre Adriano Moraes, o que vem a seguir e muito mais.

14h: Yan Xiaonan reflete sobre sua grande vitória por nocaute sobre Jessica Andrade no UFC 288 e espera saber se uma luta pelo título contra Weili Zhang será a próxima.

14h15: Matt Frevola relembra sua brilhante vitória sobre Drew Dober no UFC 288.

14h35: O rei peso-galo Aljamain Sterling retorna após sua bem-sucedida defesa do título do UFC 288 sobre Henry Cejudo.

15h05: GC e Parlay Pals revisam nossas melhores apostas do fim de semana do UFC 288.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.