A Hora do MMA com Dustin Poirier, Jan Blachowicz, Eddie Hearn, Amanda Serrano e Ade Oladipo

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Começamos o show reagindo ao fim de semana em esportes de combate.

14h: Melhores apostas no UFC Vegas 73 e muito mais.

14h15 O jornalista Ade Oladipo analisa o grande final de semana do boxe.

14h45: O ex-campeão peso-leve interino do UFC Dustin Poirier fala sobre a revanche contra Justin Gaethje pelo cinturão da BMF.

15h20: Eddie Hearn, do Matchroom, retorna para falar sobre Katie Taylor x Chantelle Cameron e muito mais.

15h45: Amanda Serrano fala sobre a perda de Katie Taylor no fim de semana passado e o que vem a seguir para ela.

16h15: O ex-campeão do UFC Jan Blachowicz se junta para falar sobre sua luta com Alex Pereira no UFC 291.

