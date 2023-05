A Hora do MMA com Hulk Hogan, Mackenzie Dern, Tim Welch, Leigh Wood e Marquel Martin

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Abrimos o programa respondendo a todas as suas perguntas na última edição do On the Nose.

13h40: Hulk Hogan, membro do Hall da Fama da WWE, e seu gerente de negócios Chad Bronstein, discutem o estado do wrestling profissional, seus novos empreendimentos comerciais e muito mais.

14h20: O boxeador britânico e superfã do Nottingham Forest, Leigh Wood, faz uma prévia de sua revanche em 23 de maio contra Mauricio Lara e discute o grande final de Forest na temporada.

14h40: O empresário de longa data de Francis Ngannou, Marquel Martin, discute a montanha-russa agência gratuita do ex-campeão do UFC, o acordo histórico com o PFL e muito mais.

15h10: Mackenzie Dern, peso-palha do UFC, relembra sua vitória como atração principal sobre Angela Hill no último sábado e olha para o que vem a seguir.

15h35: O técnico de longa data de Sean O’Malley, Tim Welch, prevê sua próxima disputa pelo título contra Aljamain Sterling no UFC 292.

15h50: Os Parlay Pals dão uma olhada nas nossas melhores apostas para o fim de semana.

