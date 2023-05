A Hora do MMA com KSI, Aljamain Sterling em estúdio, Ian Garry e Cédric Doumbé

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Começamos o show reagindo ao fim de semana em esportes de combate.

13h40: Cédric Doumbé, ex-bicampeão meio-médio do Glory fala sobre a assinatura do PFL, sua trajetória no MMA e muito mais.

14:00: Ian Garry para após seu nocaute no primeiro round sobre Daniel Rodriguez no UFC Charlotte.

14h30: O campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling, se junta a nós no estúdio para relembrar sua última defesa de título e antecipar o que vem a seguir.

15h45: KSI retorna após nocautear Joe Fournier e derrotar Tommy Fury.

16h15: GC e Parlay Pals revisam nossas melhores apostas do fim de semana de esportes de combate.

