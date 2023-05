A Hora do MMA com Terence Crawford, Kai Kara-France, Michael Smith e Michael van Gerwen frente a frente

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Começamos o show reagindo a O lutador final 31 estreia e um resumo das últimas edições do No nariz.

13h45: Peso mosca do UFC Kai Kara-France fala sobre a luta principal do UFC Vegas 74 contra Amir Albazi.

14h15: O campeão de boxe Terence Crawford se junta ao programa para falar sobre sua megaluta com Errol Spence.

14h45: Parlay Pals está de volta com as melhores apostas para o UFC Vegas 74.

15h15: Michael Smith e Michael van Gerwen, da Premiere Darts Leagues, frente a frente.

