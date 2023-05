TA identidade de Zodiac Killer foi supostamente encontrada pelo FBI, eles acreditam que, embora o infame assassino ativo durante a década de 1960 tenha falecido, acredita-se que o principal suspeito seja o veterano da Força Aérea Gary Francis Poste.

Durante a década de 1960, um dos casos de crime mais chocantes se tornou a base para a tradição do serial killer que permeou o país, o caso não resolvido do Zodiac Killer permaneceu um mistério até agora, pois parece que o FBI tem motivos para acreditar que o veterano da Força Aérea cometeu a terrível matança na área da baía de São Francisco.

O jornalista Thomas Colbert afirmou que uma fonte do FBI revelou a Case Breakers uma declaração da revelação: “O criminoso foi secretamente listado como o ‘suspeito’ do Zodíaco nos computadores da Sede desde 2016 – com seu ‘DNA parcial’ protegido com segurança pelos federais ‘ Quantico, laboratório da Virgínia.”

Os Case Breakers garantem que suas informações sejam sólidas

De acordo com Olá! Magazine, o Federal Bureau of Investigation tem uma amostra de DNA que corresponde ao DNA do suspeito Gary Francis Poste.

Disjuntores de caixa who são um grupo que supostamente se especializou em casos arquivados, afirmam em seu relatório que “Como os policiais, os agentes federais estão lidando com enormes cargas de casos, treinamento constante, regras estranhas e burocracia. Mas quando alguém usando um distintivo ou uniforme trabalha com outras pessoas para evitar ou ocultar materiais, contornar procedimentos difíceis ou mentir sobre evidências, está prejudicando nossos voluntários e as milhares de famílias que aguardam respostas..”

O assassino do zodíaco foi o caso mais famoso sobre um serial killer que comunicou-se com o FBI por meio de publicações em jornais e deixou quebra-cabeças e enigmas com pistas sobre as vítimas, soa familiar? Se isso lembra o clássico drama policial, é porque a maioria dos filmes faz referência ao Zodíaco.

Jornalista Thomas Colbert preside equipe que acredita na correspondência de DNA

Embora a maioria dos meios de comunicação afirme que o A versão Case Breakers é sólida, o FBI precisa confirmar oficialmente que a pessoa falecida com o nome de Gary Francis Poste é responsável pelas declarações públicas do assassinato.

Thomas falou com a Fox News antes e afirmou que as evidências correspondiam ao DNA e que “Meus caras do FBI dizem que é irrefutável. É uma combinação. Também temos seis pessoas a quem ele confessou que era o Zodíaco. Três deles estão em nossos depoimentos do tribunal. Então nós sentimos isso fortemente.“