A Importância do Contador para o Microempreendedor Individual (MEI) na Declaração Anual Simplificada do Simples Nacional (DASN-SIMEI)

Como empreendedor, é essencial estar em dia com suas obrigações fiscais, visto que para os Microempreendedores Individuais (MEIs), a Declaração Anual de Faturamento, conhecida como DASN-SIMEI, é uma obrigação que deve ser cumprida anualmente.

A DASN-SIMEI e a importância do Contador para o MEI

Saiba como fazer essa declaração de forma descomplicada e entenda a importância de buscar a assistência de um contador para garantir o cumprimento correto das obrigações fiscais.

O que é a DASN-SIMEI?

Em suma, a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN-SIMEI) é uma obrigação fiscal que o microempreendedor individual precisa cumprir. Haja vista, que esta declaração consiste em informar todo o faturamento bruto obtido ao longo do ano anterior.

Prazo para entrega da declaração

O prazo para realizar a entrega da DASN-SIMEI é até o último dia de maio de cada ano. Assim sendo, é importante ficar atento a essa data, pois a não entrega ou atraso na entrega da declaração pode gerar multas e impedir o acesso a benefícios previdenciários.

Conforme legislação vigente, todos os microempreendedores individuais devem fazer a declaração anual de faturamento, independentemente do valor obtido durante o ano anterior.

Como preencher a DASN-SIMEI

A declaração pode ser preenchida de forma online, no Portal do Simples Nacional. Assim sendo, é necessário informar o valor total do faturamento bruto obtido ao longo do ano anterior, além de eventuais alterações cadastrais.

Contudo, é fundamental ter atenção ao preencher a DASN-SIMEI, conferindo todas as informações antes de enviar. Haja vista, erros ou omissões podem levar a problemas futuros com o Fisco.

Pagamento dos impostos

É importante ressaltar que ao fazer a declaração anual, o MEI também deve quitar os impostos devidos ao longo do ano anterior, caso tenha ultrapassado o limite de faturamento permitido para essa categoria.

De forma geral, manter a DASN-SIMEI em dia traz diversos benefícios para o microempreendedor individual, dentre os quais, está a regularização da sua situação fiscal no mercado.



A relevância de buscar a orientação de um contador

Embora a declaração seja relativamente simples para a maioria dos MEIs, é sempre recomendado buscar a orientação de um contador. Visto que um profissional qualificado pode auxiliar na correta interpretação das normas fiscais, evitar erros e garantir o cumprimento de todas as obrigações.

Assim sendo, ter um contador como parceiro é uma escolha inteligente para o MEI. Uma vez que além de orientar sobre a DASN-SIMEI, ele pode auxiliar em outras questões contábeis, como controle financeiro, emissão de notas fiscais e planejamento tributário.

Simplificando a gestão fiscal

Assim sendo, contar com a assessoria de um contador simplifica a gestão fiscal do MEI, permitindo que o empreendedor dedique mais tempo ao seu negócio, sem se preocupar com obrigações burocráticas.

Portanto, a Declaração Anual de Faturamento do MEI (DASN-SIMEI) é uma obrigação importante para todo microempreendedor individual.

Desta maneira, para garantir o cumprimento correto dessa obrigação e evitar problemas fiscais, é essencial buscar a orientação de um contador. Já que com o apoio de um profissional qualificado, o MEI pode ficar tranquilo e focar no crescimento do seu negócio.

Obrigações do MEI com o Fisco

Além da Declaração Anual de Faturamento (DASN-SIMEI), o MEI também possui outras obrigações fiscais, como o pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que engloba os impostos referentes à sua atividade.

Portanto, é fundamental que o MEI esteja atento a essas obrigações e as cumpra devidamente, a fim de evitar penalidades e manter sua situação regularizada junto ao Fisco. Dessa forma, é possível investir seu tempo e demais recursos dentro de um planejamento de negócios para a expansão da sua empresa. Sendo assim, acompanhe os prazos oficiais de suas obrigações contábeis e fiscais.