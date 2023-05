A Lafaete Está Recrutando Funcionários na Região Sudeste

A Lafaete, empresa do segmento de vendas e locação de módulos habitacionais e de equipamentos para a construção civil, infraestrutura, óleo e gás, mineração, governo, eventos, dentre outros, está com novas oportunidades. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira quais são as vagas disponíveis e suas respectivas localidades:

Auxiliar de Pintor – Cotia – SP – Manutenção e Instalações;

Montador de Estrutura Metálica – Cotia – SP – Construção Civil;

Auxiliar de Serralheiro – Cotia – SP – Serralheria;

Auxiliar de Montagem – Cotia – SP – Manutenção e Instalações;

Auxiliar de Montagem – Belo Horizonte – MG – Manutenção em Geral;

Assistente Administrativo – Avarias – Belo Horizonte – MG – Administração Geral;

Mecânico III – Contagem – MG – Manutenção Mecânica;

Lubrificador – Contagem – MG – Lubrificação de Máquinas e Equipamentos;

Eletricista de Auto – Contagem – MG – Manutenção Elétrica;

Montador de Estrutura Metálica – Abadia dos Dourados – MG – Construção Civil;

Eletricista – Contagem – MG – Manutenção Elétrica;

Eletromecânico de Manutenção – Contagem – MG – Eletricista;

Analista de PCP JR – Cotia – SP – Engenharia Civil;

Técnico de Segurança do Trabalho – JR – Cotia – SP.

Mais sobre a Lafaete

Sobre a Lafaete, é válido frisar que seu maior objetivo é oferecer às empresas, independente do seu segmento e região, soluções completas para as obras de forma personalizada e consultiva, atendendo as mais rigorosas normas de segurança e oferecendo serviços com qualidade (incluindo montagem, mobilização, execução e desmobilização de equipamentos).

Por fim, está está no mercado há mais de 50 anos com uma linha completa de serviços e produtos, oferecendo venda e locação de módulos habitacionais, containers, construção em estrutura metálica modular, máquinas e caminhões, geradores de energia, torres de iluminação, tendas, sombreadores e consultoria em gestão ambiental.

Como se candidatar?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Lafaete, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

