A lesão no tendão de LeBron James foi o motivo da queda do Lakers nos playoffs?

Lebron Jamesa lenda do basquete de 38 anos, mostrou sua determinação jogando com um tendão do pé rompido para o Los Angeles Lakers durante o playoffs da NBA. Apesar de levar o Lakers às finais da Conferência Oeste, eles acabaram sendo derrotados pelo Denver Nuggets. Depois disso, James sugeriu a possibilidade de se aposentar do basquete durante a entressafra, adicionando outra camada de incerteza ao seu futuro.

De acordo com Espelho, Shams Charania de o atlético compartilhou uma atualização de lesão em O Show de Pat McAfee, revelando que James estava lidando com o problema do pé nos últimos meses. Parece que a lesão surgiu pela primeira vez nos últimos estágios da temporada regular, mas James jogou bravamente através da barreira da dor.

Após uma ausência de um mês devido à ruptura inicial no pé direito, James procurou orientação médica e decidiu adiar a cirurgia com base na avaliação de um especialista não identificado, que elogiou seu rápido progresso de cura. No entanto, os relatórios mais recentes sugerem que uma avaliação mais aprofundada é necessária e a cirurgia pode ser necessária para resolver o problema persistente.

A decisão de se submeter ou não à cirurgia apresenta um dilema crucial para James. Qualquer intervenção cirúrgica exigiria um período de reabilitação de dois meses, potencialmente impactando sua disponibilidade para a próxima temporada da NBA de 2023/24, marcada para começar em outubro.

LeBron jogou com dor nos Playoffs

Apesar da lesão, James exibiu notável resiliência durante os playoffs, começando em todos os 16 jogos e com média de 38,7 minutos por noite. Suas contribuições foram significativas, com médias de 24,5 pontos, 9,9 rebotes, 6,5 assistências, 1,1 roubos de bola e 1,1 bloqueios por jogo. De forma impressionante, ele também minimizou as rotatividades, com média de apenas 2,5 por jogo, uma melhoria louvável em comparação com as pós-temporadas anteriores.

À medida que os playoffs se desenrolavam, as atuações heróicas de LeBron geraram especulações sobre se esta poderia ser sua campanha final. Lutar contra essa lesão adiciona uma camada adicional de complexidade ao processo de tomada de decisão enquanto ele contempla o próximo capítulo de sua ilustre carreira de duas décadas.