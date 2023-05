A letra completa da nova música de Shakira, ‘Acrostico’: dedicada aos filhos, mas voltada para Piqué

Sdesde que surgiram notícias de que Shakira ia lançar uma nova música, fãs de todo o mundo mal podiam esperar para ouvir a letra e descobrir se ela usou a música para atacar o ex-parceiro Gerard Piqué.

Ao descobrirem que o título se refere a uma composição poética em que as letras inicial, média ou final de cada verso, lidas verticalmente, formam uma palavra, perceberam um duplo sentido que geraria especulações.

No entanto, desta vez Shakirao lado sentimental de ela veio à tona, já que ela dedica a música aos filhos, Milão e Sasha. Se ainda não estiver claro o suficiente, basta dar uma olhada na letra completa da música.

A primeira letra de cada verso da primeira estrofe, lida verticalmente de cima para baixo Milãonome de e no meio da música o mesmo acontece com o outro filho dela, Sasha.

Balada dedicada às crianças

E se em sua canção com barbeara letra da música era uma ode a um doloroso rompimento com piquenos dois minutos e 51 segundos do Acróstico ela expressa o amor de mãe pelos filhos.

‘Acróstico’, a alegação de amor de Shakira por seus filhos com dardos ocultos em direção a Piqu

Mas isso não é tudo. Embora nesta ocasião não haja menções ou nomes explícitos, a cantora colombiana faz alusão ao seu relacionamento anterior com o jogador de futebol aposentado.

Já fica evidente na primeira estrofe da música: “Você me ensinou que o amor não é uma farsa, e que quando é de verdade não acaba”.

A segunda é uma confissão dos maus momentos pelos quais a cantora colombiana passou nos últimos meses: “Tentei impedir que você me visse chorar, não queria que você visse minha fragilidade”.

Há outra parte da música em que ela relembra o relacionamento anterior com o pai de Milão e Sasha e também mostra seu lado mais duro e sincero: “Só quebrou um prato, nem toda a louça e embora eu não saiba dar a outra face. Aprender a perdoar é sábio, só amor sai desses lábios.”

Mas a escavação mais evidente em pique vem nos versos finais.

“Se as coisas estão danificadas, não se jogam fora, se consertam, se enfrentam e se enfrentam os problemas. É preciso rir da vida, mesmo que as feridas doam.”

Acróstico letra completa

Você me ensinou que o amor não é uma farsa, e que quando é real não acaba

Tentei não deixar você me ver chorar, não deixar você ver minha fragilidade, mas

As coisas nem sempre são como sonhamos

Às vezes corremos, mas não chegamos

Nunca duvide que estarei aqui

Fale comigo e eu vou te ouvir

E mesmo que a vida me tratasse assim

Eu serei forte apenas para você

Tudo que eu quero é a sua felicidade

E estar com você

Seu sorriso é minha fraqueza

Meu amor por você

Serve como anestésico para a dor

Isso me faz sentir melhor

estou aqui para o que precisar

Você veio para completar o que eu sou

Apenas um prato quebrou, nem todas as louças,

E embora eu não saiba dar a outra face

Aprender a perdoar é sábio,

Só amor sai desses lábios

Se as coisas estiverem danificadas, elas não são jogadas fora, são consertadas,

problemas são enfrentados e enfrentados

Você tem que rir da vida

Mesmo que as feridas doam

Se você tem que dar todo o seu coração

Mesmo que te machuquem sem motivo

