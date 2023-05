A luxuosa coroação do rei Carlos III, eis quanto custará

A tão esperada coroação do rei Charles III finalmente acontecerá no sábado, 6 de maio e o país terá um grande feriado, no entanto, a questão iminente de quanto custará todo o evento aos contribuintes britânicos?

Embora O Palácio de Buckingham não informou o público sobre os números oficiais sobre quanto custará a coroação, no entanto, especialistas da CNBC afirmam que a despesa custará à coroa e aos contribuintes uma estimativa 50 milhões e 100 milhões ($ 63-125 milhões).

Rei Carlos III será coroado na Abadia de Westminster

Desde que o rei Charles começou a falar sobre o evento, ele mencionou que será uma celebração austera, pois há muita necessidade na comunidade, e gastá-la em um evento não está alinhado com o que a coroa pretende alcançar.

Só o feriado de 8 de maio custará ao Reino Unido cerca de 1,36 bilhão em perda de produtividade.

A cerimónia terá cerca de 2000 convidados VIP, menos 6000 do que a coroação da Rainha Isabel II, e terá a duração de cerca de uma hora.

De acordo com o Palácio de Buckingham, “A coroação refletirá o papel do monarca hoje e olhará para o futuro, estando enraizada em tradições e pompas de longa data..”

De acordo com uma fonte do palácio que falou com a Page Six, “O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o Duque de Sussex comparecerá ao serviço de coroação na Abadia de Westminster em 6 de maio. “.