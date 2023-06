A melhor mamãe de todos os tempos? Jennifer Garner levou seus filhos e a filha de J.Lo, Emme, para a Disneylândia

Jennifer Garner aproveitei ao máximo ela Fim de semana do Memorial Day indo para Disneylândia no domingo com a filha mais nova, Serafinae emmefilha de Ben Affleck esposa, Jennifer Lopez. O trio era todo sorrisos enquanto desfrutavam de vários passeios juntos.

Garner, 51, manteve-se casual durante o dia repleto de diversão, vestindo uma camisa azul de manga comprida com um alegre rosto sorridente amarelo na frente, junto com jeans e tênis. Garner e Affleckque agora estão divorciados, compartilham três filhos juntos: Tolet17, Serafina14, e Samuel10. Affleck, que atualmente é casado com Lopez, tem gêmeos de 15 anos Max e Emme com o ex-marido, Marc Anthony.

Embora Lopez e Anthony tenham terminado o casamento em 2011, ambos foram abertos sobre a importância de unir suas famílias. Refletindo sobre sua jornada, Garner uma vez compartilhou uma anedota interessante sobre sua licença de casamento, revelando que eles estavam na fila com outros quatro casais.

Desde o reencontro, Lopez e Affleck têm sido transparentes sobre a dinâmica familiar. Em uma entrevista recente no programa “Today”, Lopez expressou que Emme e Max adoram Affleck, referindo-se a ele como um “pai maravilhoso e maravilhoso” e uma figura paterna para todos eles.

Jennifer elogia as habilidades parentais de Ben

Affleck não apenas abraçou seu papel de padrasto, mas também impressionou Lopez com suas habilidades de co-parentalidade ao lado de Garner. Durante uma aparição em “A vista” lopez não poderia deixar de admirar Affleck‘s dedicação de seus filhos: “Ele é honestamente o melhor pai que eu já vi.” Ela também elogiou seu amplo conhecimento sobre criação de filhos e como ele o aplica à família.

O amor e a união dentro desta família mesclada são verdadeiramente emocionantes. A jornada deles serve de inspiração para outras pessoas que navegam pelas complexidades da co-parentalidade e encontram alegria em experiências compartilhadas.