A mensagem de Haley Cavinder para aqueles que a xingam: Estou farta disso

haley cavinderUm ex Furacões de Miami jogador de basquete da University of South Carolina Upstate, está cansado de ser vaiado.

Ela falou sobre o assunto nas redes sociais, dizendo que é “desrespeitoso” e “a deixa desconfortável”.

Cavinder não está sozinha em sua experiência. Muitas mulheres, incluindo atletas, falaram sobre serem vaiadas.

Um estudo da Universidade da Carolina do Norte descobriu que 81% das mulheres já foram assediadas em algum momento de suas vidas.

indignação de Cavinder

“Eu só preciso resolver isso porque isso aconteceu demais”, declarou ela.

“Então, estou caminhando. São 8 da manhã. Não, 9h20. E eu simplesmente não entendo que meus homens acham que não há problema em fazer as mulheres se sentirem desconfortáveis.

“Tipo, se você vai sentar lá e vaiar e dizer o que você acha que quer para uma mulher.

“Tipo, por que você acha que tem essa autoridade? Estou literalmente tão farto disso.

“Alguns desses homens usam alianças de casamento. Tipo, alianças de casamento, eles estão saudando.

“O que você está fazendo? É embaraçoso. Eu olhava para eles e perguntava o que você está fazendo.

“Tipo, eu cansei disso.”

O que é vaias?

Catcalling é uma forma de assédio sexual que pode fazer as mulheres se sentirem inseguras e intimidadas e também pode fazê-las sentir que não estão sendo levadas a sério.

Cavinder está pedindo o fim das vaias, pois ela quer que as pessoas sejam mais respeitosas com as mulheres e entendam que as vaias não são boas.