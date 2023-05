A mensagem de Joe Burrow para o Bengals em meio às negociações contratuais: Se você não tiver bons jogadores no QB, não será um time muito bom

Joe Burrow é considerado um dos jovens zagueiros que merecem uma lucrativa extensão de longo prazo. No entanto, o Cincinnati Bengals‘ O quarterback estrela parece mais focado em manter seus apanhadores de passes de confiança no time do que em garantir um contrato recorde para si mesmo.

Durante uma conferência de imprensa, Toca mencionou que ter companheiros que precisam ser pagos está sempre em sua mente, referindo-se aos wide receivers Tee Higgins e Ja’Marr Chase.

“Você quer que isso seja um ponto focal”, Toca disse.

“Estamos trabalhando para que isso aconteça. Você precisa ter bons jogadores. Não importa o quão bom seja o seu quarterback. Se você não tiver bons jogadores ao seu redor, não será um time muito bom. “

Toca, Higginse Perseguir são vistos como o Bengals‘ jogadores mais cruciais. Toca levou a equipe ao jogo do campeonato da AFC em temporadas consecutivas e chegou até o Super Bowl em 2021 com a ajuda de Higgins e Perseguir.

Seu desempenho na pós-temporada tem sido notável, com Higgins contribuindo significativamente na derrota do Super Bowl para o Los Angeles Ramse Perseguir ganhando o prêmio NFL Rookie of the Year em 2021.

Enquanto o Bengals enfrentar a questão premente de Tocada extensão, a decisão que eles tomarem impactará diretamente o futuro de Higgins e Perseguir.

Higgins provavelmente seria o próximo jogador a receber um novo contrato, e tanto ele quanto o Bengals expressaram seu desejo de continuar trabalhando juntos, apesar dos rumores comerciais.

“Espero que possamos fazer isso”, Higgins disse.

“E conseguir algo negociado para que eles possam manter nós três.”

PerseguirA situação de é mais complexa, pois ele ainda tem um ano antes de negociar um novo acordo. Dado seu potencial para se tornar um dos melhores jogadores em sua posição, as negociações de seu contrato podem ser desafiadoras. O Bengals provavelmente exercerá sua opção de quinto ano para Perseguir próxima primavera.

“[Burrow] sabe o que tem que fazer para vencer e quer vencer”, Perseguir disse. “Ele é um cara vencedor. Ele não é um zagueiro que está sempre interessado em dinheiro e todas as outras coisas. Ele só quer vencer, e essa é a grande coisa sobre Joe.”