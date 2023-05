A morte de Tori Bowie é um mistério: ela sofria de problemas mentais e supostamente estava grávida antes de sua morte chocante

RSurgiram relatos de que a medalhista de ouro olímpica Tori Bowie foi encontrada morta em sua casa em Orlando, Flórida, enquanto estava grávida de sete a oito meses, segundo fontes. O Gabinete do Xerife do Condado de Orange supostamente realizou uma verificação de bem-estar em sua residência depois que ela não foi ouvida por seus entes queridos. Seu corpo sem vida foi encontrado em casa, e a causa e a forma de sua morte ainda não foram determinadas.

Um vizinho revelou que Bowie havia apresentado um comportamento errático no passado, levando a alguma preocupação entre sua comunidade. O vizinho lembrou de um incidente em que Bowie supostamente jogou ovos na casa em frente à dela.

“Sua vida era errática e doentia, mas lamento muito o que aconteceu com ela”, disse o vizinho, acrescentando. “Ela era tão jovem. Por que seus amigos não a ajudaram?”

Bowie, que se destacou no mundo do atletismo, competiu pela última vez no Campeonato Mundial de 2019, realizado no Catar, onde garantiu a medalha de prata no revezamento 4×100 metros.

Em 2016, ela conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio, incluindo uma medalha de ouro por liderança Equipe EUA à vitória no revezamento de 100 metros. Ela também foi homenageada com o “Tori Bowie Day” em seu estado natal, Mississippi, em 25 de novembro de 2016.

A causa de sua morte repentina permanece um mistério

Sua morte repentina deixou o mundo dos esportes em estado de choque, com muitos expressando suas condolências e compartilhando memórias de suas conquistas. A irmã de Bowie, Tamarra, foi à mídia social para postar uma mensagem enigmática aludindo às lutas de saúde mental.

Bowie parecia estar no terceiro trimestre de gravidez quando foi encontrada morta, mas isso não foi confirmado. “As pessoas que fingem ser felizes têm algumas das almas mais tristes e as pessoas que não tentam convencer o mundo de que são felizes têm as almas mais genuínas porque se contentam em ser apenas elas para elas e mais ninguém”, escreveu ela.

A perda de Tori Bowie, uma atleta talentosa e figura respeitada no mundo dos esportes, foi um choque para muitos, deixando seus entes queridos e fãs em todo o mundo de luto. Como sua causa de morte permanece desconhecida, as pessoas estão se lembrando dela por suas contribuições para o mundo do atletismo, ao mesmo tempo em que refletem sobre a importância da conscientização da saúde mental e da busca de ajuda quando necessário.