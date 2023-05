A morte trágica do homem da Califórnia enquanto ajudava patos a atravessar a rua é reverenciada como ato final de bondade

EUum incidente comovente que se desenrolou em 18 de maio, um compassivo Homem da Califórnia perdeu a vida ao ajudar um família de patos para navegar com segurança em uma rua movimentada. O atrasado Casey Rivaracasado e pai de dois filhos, foi lembrado com carinho por sua família enlutada por seu ato altruísta e final de bondade.

um verificado GoFundMe página iniciada pelos parentes de Rivara confirmou sua identidade como o indivíduo capturado na câmera ajudando os patos antes de sucumbir tragicamente a uma colisão fatal com um veículo dirigido por um 17 anos de idade motorista. Refletindo sobre seu personagem, a tia de Rivara, Tracey Rivara, expressou: “Casey era o marido e pai mais gentil e incrível.” Ela reconheceu ainda a natureza compassiva de seu último gesto, afirmando: “Até mesmo seu último ato neste mundo foi um sinal de sua compaixão. A família está tentando descobrir como se recuperar e continuar após esta imensa perda.”

FOTO: Califórnia, pai de dois filhos, atropelado por carro momentos depois de ajudar patinhos a atravessar a estrada – como dizem os policiais, o motorista de 17 anos que o atropelou provavelmente NÃO enfrentará acusações Casey Rivara foi atropelado por um jovem de 17 anos que viajava pelo Stanford Ranch Boulevard em Rocklin pic.twitter.com/9vkGrZUt0t ? Notícias Notícias Notícias (@NewsNew97351204) 23 de maio de 2023

O incidente ocorreu em Rocklin, Califórnia, pouco depois das 20h. Testemunhas oculares contaram como Rivara deixou seu carro para guiar os patos no trânsito intenso. William Wimsatt, de 12 anos, que observou a cena, compartilhou: “Ele saiu do carro e enxotou os patos, e todos aplaudiram porque ele estava sendo muito legal”. No entanto, momentos depois que os patos alcançaram a segurança do outro lado da rua, uma tragédia aconteceu inesperadamente quando Rivara foi atropelado por um carro que se aproxima.

Wimsatt relembrou: “Seus sapatos e uma de suas meias estavam bem na frente do nosso carro”, enfatizando a rapidez e a gravidade do acidente. Na página do GoFundMe intitulada “O último ato de bondade de Casey”, Tracey Rivara revelou que Casey estava voltando para seu veículo depois de escoltar os patos enquanto levava seus dois filhos para casa depois do treino de natação.

Descrito como um dedicado homem de família, os entes queridos de Rivara destacaram o profundo amor que ele compartilhava com sua esposa, Angel, que conheceu aos 17 anos quando ela chegou como estudante de intercâmbio de Hong Kong. Nos últimos 23 anos, o casal permaneceu parceiro inseparável. Anjo Chow, A viúva de Rivara, expressou sua gratidão pela manifestação de apoio após a trágica perda de sua 41 anos marido, afirmando: “Fomos profundamente tocados pelo amor e apoio que recebemos de Casey Rivara e nossa família nos últimos dias. É realmente gratificante ouvir como Casey impactou positivamente suas vidas e estamos extremamente grato por isso.”

Deixados para trás são A filha de 11 anos de Rivara e filho de 6 anos, para quem ele havia recentemente começado a trabalhar em sua escola para ficar ainda mais próximo de sua querida família. Carinhosamente lembrado por sua capacidade de influenciar positivamente a vida de outras crianças, a devoção de Rivara a seus entes queridos brilhou em todos os aspectos de sua vida.

A comunidade se reúne para arrecadar fundos em homenagem ao ato altruísta de bondade de Casey Rivara

Desde a sua criação, há um dia, a arrecadação de fundos intitulada “O último ato de bondade de Casey” acumulou uma soma impressionante de quase $ 43.000, uma prova do impacto que Rivara teve na comunidade. Um memorial improvisado adornado com patinhos de borracha e flores agora enfeitam o canto onde a tragédia se desenrolou, servindo como um lembrete comovente da abnegação que definiu o personagem de Rivara.

As autoridades confirmaram que o motorista adolescente envolvido no incidente está cooperando plenamente e atualmente não enfrenta acusações. Capitão da polícia de Rocklin, Scott Horrillo compartilhou: “Ainda temos muitas áreas e evidências para analisar, mas, à primeira vista, não parece que haverá negligência criminal”. A investigação do acidente continua em andamento.

A morte prematura de Casey Rivara deixou um vazio na vida daqueles que o conheceram, mas seu ato final de bondade ficará para sempre gravado em suas memórias como um testemunho de seu espírito compassivo e altruísta.