A música de Tina Turner vê um pico maciço em streamers horas após a morte

Tina Turner se foi, mas sua música já está mostrando que resistirá ao teste do tempo – obtendo grandes impulsos nas plataformas de streaming nas horas após sua morte.

Todas as músicas e álbuns de Tina viram picos loucos em audições e downloads, Movers & Shakers Singles Chart da Amazon está cheio do trabalho de Tina. No momento desta postagem – “O que o amor tem a ver com isso” teve um aumento de 230,575% nas vendas, “Private Dancer” aumentou 280,327%, “Não precisamos de outro herói” aumentou 210,909% e ” The Best” subiu 62,425%.

Quanto aos álbuns na Amazon, seu “Tina (Live)” subiu 297,322%, “Private Dancer” subiu 273,528% e “Break Every Rule” subiu 140,825%.

Tina também está tendo um grande aumento no iTunes – com “What’s Love Got to Do with It”, “Proud Mary” e “Better Be Good to Me” como apenas alguns dos singles abrindo caminho para o topo.

Também foi relatado que sua música “What’s Love Got To Do With It” está fazendo sucesso no Spotify.

Conforme noticiamos, a equipe de Tina anunciou a lendária cantora e ‘Rainha do Rock ‘n’ Roll’ morreu Quarta-feira aos 83 anos.