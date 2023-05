A noite de glória de Lonnie Walker IV, o jogador dos Lakers que foi abusado quando criança

No time disputa o campeonato sem a ajuda do secundário em algum momento e já aconteceu com o Los Angeles Lakers.

Derek Fisher, Robert Horry, Ron Artest, Alex Caruso? Todos eles tiveram atuações decisivas para resolver um jogo de playoff a caminho dos ringues. A história está se repetindo agora com Austin Reaves, Rui Hachimura e Jarred Vanderbilt. O último caso é Lonnie Walker IV.

O ala-armador de 1,93m e 24 anos decidiu o quarto jogo da série contra o Golden State Warriors marcando 15 pontos no último quarto para dar o Lakers a vitória (104-101) e colocou os campeões em título nas cordas (1-3).

Com o placar de 77 a 84, ele abriu com uma cesta de três pontos. Depois veio um contra-ataque e uma série de saltos de meia distância. E, finalmente, dois lances livres faltando 15 segundos para fazer o placar final após pegar o rebote após uma falha de três pontos por Stephen Curry isso teria colocado Estado Dourado à frente.

Do Lakers‘ 27 pontos no período final, 15 vieram de andador. Lebron James foi rápido em dizer: “Sem ele, não teríamos vencido. Com certeza.”

O Lakers craque já havia alertado seu companheiro de equipe sobre a oportunidade que provavelmente surgiria em seu caminho: “Eu disse a ele: ‘Lonnie, esteja pronto porque vamos precisar de você em algum momento. E ele estava pronto quando eles disseram seu número.”

Uma infância difícil

“Sou artilheiro e sei do que sou capaz. Depois de muito sacrifício e muito tempo na academia, o fruto finalmente veio hoje”, disse o ala-armador, que viveu sua noite de glórias na NBA.

“Tenho muita confiança em mim mesmo”, disse andador, que teve que superar alguns momentos difíceis quando criança. Há alguns anos, quando jogou pelo incentivo de São Antônioele admitiu ter sido abusado por um membro da família.

O penteado extravagante que ele usava na época era “um mecanismo de enfrentamento”. Quando decidiu raspar a cabeça, sentiu que estava trocando “a pele mental, emocional, física e espiritual”.

Sua infância foi complicada graças a mais do que isso. Ele cresceu em um bairro conturbado em Reading, Pensilvânia e foi criado por seu pai, que teve que deixar a faculdade quando ele nasceu.

Ele foi criado com uma disciplina tremenda, da qual extraiu sua paixão pela leitura. Ele tinha que ler e escrever por uma hora todos os dias antes de poder jogar. Agora é normal vê-lo com um livro no colo sentado no vestiário.