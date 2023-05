A nova vida de Amber Heard na Espanha com a filha

TO polêmico processo entre Amber Heard e Johnny Depp em relação à difamação que ela fez dele levou Heard a decidir se mudar de Hollywood, mudando-se para a Espanha para morar com a filha.

Dizem que a atriz até parou de falar inglês, optando pelo espanhol.

Aliás, essa mudança de residência é algo que um amigo de OuviuA informação foi confirmada em entrevista ao Daily Mail. Além do mais, seu nome não seria mais Amber Heardela teria até mudado para fugir de sua vida passada.

No entanto, isso não é uma coisa de longo prazo, já que na Espanha ela foi flagrada em Mallorca e Madri, levando sua filha Oonagh, 2, ao parque. Ela não parece ter residência fixa e um retorno aos Estados Unidos é uma possibilidade.

Ela está supostamente falida após o processo com Deppperdendo sua casa de 1,7 milhão de dólares na Califórnia.

De acordo com o amigo do ator americano, ela foi renomeada como “algo como” Martha Jane Camary, que foi uma exploradora americana do século XIX.

A despedida de Amber Heard de Hollywood

Embora se diga que ela poderia recuperar seu papel em ‘Aquaman’, o Daily Mail informou que sua nova casa será longe dos Estados Unidos.

“Posso revelar que Heard deixou Hollywood e silenciosamente se mudou para a Espanha com sua filha Oonagh. Ela é bilíngüe em espanhol e está feliz lá, criando sua filha longe de todo o barulho”, explicou a fonte.

“Não acho que ela esteja com pressa de voltar ao trabalho ou a Hollywood, mas ela voltará quando for a hora certa, para o projeto certo.”

Vale lembrar que a ação judicial entre Amber Heard e Johny Depp terminou em junho de 2022, quando o tribunal ordenou que a atriz pagasse a Depp 10 milhões de dólares por danos.

Ouviu ainda está esperando, porém, depois de pedir um novo julgamento.