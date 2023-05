A panturrilha ajustada de Aaron Rodgers está ‘boa’; Jets esperam que QB treine totalmente na sexta-feira

Aaron Rodgers pode voltar a treinar totalmente com o New York Jets na sexta-feira, depois de machucar a panturrilha direita na semana passada.

O quarterback de 39 anos, adquirido no mês passado do Green Bay, se machucou enquanto participava de exercícios de condicionamento na última terça-feira. Rodgers minimizou a lesão na época, mas não tem participado integralmente dos treinos desde então.

“Ele está bem”, disse o técnico Robert Saleh na quarta-feira. “Ele está apenas fazendo um monte de reabilitação.”

Saleh acrescentou que a equipe espera que Rodgers participe totalmente até sexta-feira – ou na próxima semana, o mais tardar.

“Ainda defendo que ele ainda é jovem, pela forma como cuida do corpo”, disse Saleh. “Seu corpo não tem a idade dele.”

Rodgers usou uma manga na panturrilha durante todo o treino e foi limitado, como Saleh disse que faria. Ele começou a sessão andando de bicicleta ergométrica e fez alguns passes laterais – incluindo alguns arremessos em espiral de mais de 40 jardas – mas, fora isso, era principalmente um espectador.

Ele costumava conversar com os outros zagueiros, incluindo Zach Wilson, que tem trabalhado com o ataque inicial. Rodgers também separou alguns receptores após um exercício para oferecer algumas dicas.

“Já estive com alguns quarterbacks muito bons”, disse o left tackle Duane Brown, entrando em sua 16ª temporada na NFL. “Apenas o comando que ele tem com tudo, é diferente.”

Rodgers frequentemente aponta coisas em reuniões e questiona colegas de equipe para garantir que eles entendam as nuances do ataque, que está sendo instalado pelo coordenador Nathaniel Hackett – que estava na mesma função em Green Bay durante os dois últimos dos quatro NFL MVP do quarterback. prêmios em 2020 e 2021.

“Você sente aquela sensação de calma, mas também sabe que precisa estar no seu lugar porque ele espera que você esteja neste local porque você sabe que ele vai pegar a bola se você estiver no lugar certo”, disse o running back do segundo ano, Breece Hall.

Rodgers também deu valor à defesa dos Jets, que já teve que enfrentá-lo, mas agora tem a vantagem de aprender com ele.

“Seu impacto neste time, especialmente nos jogadores mais jovens, será sentido pelo resto de suas carreiras”, disse o coordenador defensivo Jeff Ulbrich. “Ver um cara, não apenas o talento que ele tem, mas a preparação e o processo… Sim, ele vai mudar o rumo da carreira desses jovens jogadores para sempre.”

O New York adquiriu Rodgers, a 15ª escolha geral e quinta rodada no draft deste ano de Green Bay em 26 de abril. Em troca, os Packers obtiveram a 13ª escolha geral, uma segunda rodada, uma sexta rodada e um condicional Escolha de segunda rodada de 2024 que pode se tornar uma escolha de primeira rodada se Rodgers jogar 65% das jogadas de Nova York nesta temporada.

Rodgers tem participado dos treinos voluntários dos Jets nesta offseason, algo que não havia feito nos últimos anos em Green Bay. Em Nova York, ele quer conhecer seus novos companheiros e ajudar Hackett a instalar o ataque.

Rodgers também tem estado ocupado abraçando sua nova cidade natal, participando de jogos de playoffs do Knicks e Rangers com alguns companheiros de equipe e participando de dois dos três shows de Taylor Swift no MetLife Stadium no último fim de semana.

“Não sei há quanto tempo vocês estão em seus empregos, mas vocês podem imaginar estar em algum lugar por 18 anos e depois ir para outro lugar – algo diferente, novo ambiente, novas pessoas, uma situação diferente?” disse o wide receiver Randall Cobb, companheiro de longa data de Rodgers em Green Bay. “Isso desperta algo diferente em você.

“Acho que você pode definitivamente ver isso em seu rosto, pelo jeito que ele faz as coisas. Ele ainda é o mesmo, mas, ao mesmo tempo, está aprendendo novas pessoas e aprendendo um novo ambiente. E acho que o frescor traz algo diferente .”