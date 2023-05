A participação minoritária de Tom Brady no Las Vegas Raiders pode afetar seu novo contrato com a Fox Sports?

EUt foi recentemente relatado que Tom Brady está procurando ativamente selar uma participação minoritária com o Las Vegas Raidersele está se mudando para possivelmente se tornar um NFL dono da equipe. Há apenas um problema com isso: pode criar um eventual conflito de interesses com seu novo emprego na Fox Sports, que deve começar no outono de 2024. As pessoas começaram a se perguntar se Tom Brady pode estar tentando sair de seu acordo com a rede, mas um relatório recente esclarece tudo. A ESPN foi a primeira a falar inicialmente sobre essa mudança de participação minoritária de Brady. O lendário quarterback também adquiriu uma propriedade minoritária do Ases de Las Vegas da WNBAque também pertencem ao proprietário dos Raiders Marcos Davis.

Esse acordo afetará o trabalho de Tom BRady na Fox Spors?

O negócio ainda não está fechado, há um processo que precisa acontecer antes que Tom Brady possa dizer que é dono de parte do Las Vegas Raiders. Depois que ele faz um acordo com Mark Davis, todos os outros proprietários da NFL precisam votar no acordo para torná-lo final. O número de proprietários de times da NFL que Tom Brady precisaria para ter sua proposta aprovada é 24. Enquanto isso acontece, há uma personalidade da mídia que sabe se o pessoal da Fox News teria um conflito de interesses com seu novo funcionário sobre esse desenvolvimento. .

em um recente ESPN transmissão, Seth Wickersham foi quem confirmou que a Fox Sports realmente deu a Tom Brady sua bênção para o novo acordo. Isso não significa que Tom BRady ainda não possa ter um conflito de interesses com a Fox Sports, isso seria se ele tivesse a chance de se tornar uma autoridade superior da Fox Sports. Se isso nunca acontecer, Tom pode continuar como funcionário da Fox Sports sem problemas. Seu contrato atual não permite que Brady tome qualquer tipo de decisão sobre acordos ou direitos de transmissão. Tom Brady está seguro, por enquanto.