A Pecege Está Oferecendo Oportunidades de Emprego para Assistente de Produção, Estagiário e Mais!

A Pecege, organização focada em expandir o conhecimento de qualidade, possibilitando que a educação e ideias inovadoras transformem positivamente realidades de pessoas no mundo todo, está com algumas excelentes oportunidades de emprego. Dito isso, antes de falar mais sobre, conheça quais são as vagas:

Assistente de Custos de Produção Agrícola – Piracicaba – SP – Efetivo;

Assistente de Planejamento Audiovisual – Piracicaba – SP- Efetivo;

Assistente em Gestão de Dados – Piracicaba – SP – Efetivo;

Assistente em Mediação de Aula EAD – Piracicaba – SP – Efetivo;

Assistente em Produção Geral de Eventos – Piracicaba – SP – Efetivo;

Atendimento Comercial – Inside Sales – Piracicaba – SP – Efetivo;

Data Analyst – Piracicaba – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) de Software No Code – Piracicaba – SP e Remoto – Efetivo;

Estagiário(a) de inovação – Piracicaba – SP – Estágio;

Estágio Administrativo – Departamento Internacional – Piracicaba – SP – Estágio;

Estágio em Marketing – Piracicaba – SP – Estágio;

Mediador de Defesas de TCC – Vaga Temporária e Presencial – Temporário;

Product Owner T.I. – Piracicaba – SP – Efetivo;

QA – Legendagem/Tradução Audiovisual – Espanhol – Piracicaba – SP;

QA – Legendagem/Tradução Audiovisual – Inglês – Piracicaba – SP – Efetivo;

UX/UI Designer – Piracicaba – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Pecege

Sobre a Pecege, é interessante destacar que a instituição tem algumas iniciativas educacionais internas representadas pela Faculdade Pecege, com o curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais; Plataforma Solution, com curadorias gratuitas de conteúdos e cursos rápidos e aplicáveis; e pelo Pecege Educação Corporativa, com programas de treinamentos formatados sob demanda para empresas.

Além disso, existe o Pecege Projetos, que atua no levantamento de dados e análises nas áreas de economia e gestão de negócios, embasando a tomada de decisão de players dos principais mercados. Já na produção de conteúdo de qualidade, somos referência em publicações acadêmicas como as revistas Quaestum e E&S, que são uma realização da Editora Pecege.

Como se candidatar?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

