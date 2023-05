A Península Está de Volta e Está Contratando: Descubra os Novos Cargos!

O Península Residencial Sênior, local projetado por uma empresa internacional com mais de 30 anos de experiência em cuidados sênior, está contratando novos colaboradores na cidade do Rio de Janeiro, no Sudeste do Brasil. Assim, antes mesmo de falar mais sobre, veja aqui mesmo quais são os cargos disponíveis:

Auxiliar de Farmácia – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Copeiro (a) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Cozinheira (o) Sênior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Cuidador (a) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Enfermeiro Assistencial – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Estágio em Qualidade (Barra da Tijuca – RJ) – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Governanta (e) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Nutricionista – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Técnico de Enfermagem – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Técnico de Enfermagem II – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Península

Sobre a Península Residencial Sênior, é válido frisar que o local foi projetado para proporcionar conforto, segurança, qualidade de vida e bem-estar ao público idoso. Situado na Barra da Tijuca, conta uma construção moderna com mais de 8.500,00 m² de área construída e os mais inovadores recursos para garantir o melhor cuidado aos residentes.

Além disso, em relação aos seus funcionários, vale destacar que a Península Residencial Sênior valoriza o desenvolvimento dos seus colaboradores e estimula valores fundamentais para garantir uma prestação de serviço, aos seus residentes, com respeito, carinho e atenção às necessidades de cada idoso.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

