A polêmica foto de Guardiola com seu círculo íntimo: um gesto de quatro dedos para o Real Madrid

Pep Guardiola comemorou a vitória sobre Real Madrid com o seu círculo íntimo na quarta-feira, com Manel Estiarte a publicar uma foto polémica após o jogo. A foto mostra Guardiola e Estiarte com outros convidados em uma sala privada no Estádio Etihadincluindo o irmão de Pep Pere Guardiola e o ex-presidente argentino Mauricio Macri, além do presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak.

Na foto, eles aparecem fazendo o gesto de mostrar quatro dedos, simbolizando os quatro gols que o Manchester City marcou contra o Real Madrid na segunda mão das semifinais da Liga dos Campeões. Estiarte acompanhou o instantâneo com uma mensagem. “Quatro?”.

Guardiola: Queríamos o Real Madrid

O treinador catalão afirmou em conferência de imprensa, após eliminar o Real Madrid, que queria defrontar os Blancos: “Isto é o derradeiro, fazer um grande jogo contra o Real Madrid nas meias-finais da Liga dos Campeões. Queria este empate, porque foi tão difícil no ano passado que tivemos toda a energia lá, porque se dizia que esses jogadores não valiam nada, que não tinham caráter.

“O nível desta equipa é incrível, porque ganhámos três Premier Leagues consecutivas, duas meias-finais, uma final… Tenho a sensação de que jogámos com dores no estômago pelo que nos aconteceu. “

As feridas de Pep do ano passado

“Não tenho expectativas tão altas a ponto de querer vencer a Liga dos Campeões todos os anos”, disse ele. “Se você acha que vou pensar que Carlo é um péssimo treinador ou que o Real Madrid é um time ruim, isso é com você. Quando as pessoas dizem que fracassamos porque não ganhamos a Liga dos Campeões, estão dizendo que nosso os adversários não são bons o suficiente? Nem sempre se pode vencer e o importante é tentar. E um dia chegará a nossa vez. E se chegarmos à final, algum ano a venceremos. Sou um Cule [Barcelona fan], todos vocês sabem disso, e o Barcelona perdeu três finais antes de vencê-la. O importante é estar presente”, disse o técnico do City após a partida.