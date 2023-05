A Prefeitura de Araputanga-MT Lança Seletivo com Remuneração de até R$6,1 Mil.

No estado do Mato Grosso, a Prefeitura de Municipal de Araputanga divulgou abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor com habilitação em Educação Física; Técnico Administrativo Educacional; Técnico de Desporto; Técnico de Esportes da Ação Social; Técnico em Informática; Apoio Administrativo Educacional; Assistente Administrativo; Assistente Social; e Eletricista;

Operador de Máquinas Pesadas; Operador do SMAE; Orientador Social; Pedagogo Social; Pedreiro; Professor com habilitação em Pedagogia; Médico Veterinário do Serviço de Inspeção Municipal; Monitor de Creche; e Motorista.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.427,55 a R$ 6.149,44, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do seletivo poderão se inscrever entre o período de 15 a 25 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico da prefeitura municipal. O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 40,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

(caráter classificatório e eliminatório); prova prática, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão aplicadas no dia 18 de junho de 2023.

O processo seletivo é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

Compete aos Profissionais de Educação que executam os trabalhos de Apoio Administrativo Educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atividades: I – de alimentação escolar: atividades relativas à preparação, conservação, armazenamento e distribuição da alimentação escolar; II – de manutenção da infra-estrutura: funções de vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infra-estrutura escolar em geral

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO



Executar trabalhos e serviços planejados e dirigidos pro profissionais de nível superior; Aplicar as concernentes aos respectivos processos de trabalho; Executar o levantamento de dados, elaborando planilhas; Prestar assistência, ao nível de sua habilitação, na execução de atividades de todas as unidades da Prefeitura; Executar ensaios de rotina; Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Segurança do Trabalho e pela adequada utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a redução de riscos e ocorrência de acidentes; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL

Prestar serviços de natureza social aos munícipes, pesquisando e levantando informações de natureza material, econômica, pessoal, psíquica ou emocional ou de outra ordem, com o objetivo de previnir, interferir, propor e implentantar ações com vistas à busca de soluções que assegurem a resersão dos desajustes ou a sua munimização; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui