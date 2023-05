A Prefeitura de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Está Oferecendo Vagas de Emprego através do Sine.

No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa por meio do Sistema Nacional de Empregos (SINE) abre novas vagas de empregos para para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Motorista de Caminhão 3 vagas Recepcionista de Hotel 2 vagas Assistente Administrativo (área fiscal e RH) 1 vaga Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais 1 vaga Empacotador 1 vaga Repositor de Supermercados 1 vaga Operador de Caldeira 1 vaga Operador de Caixa 2 vagas Eletrotécnico 1 vaga Arrumadeira de Hotel 1 vaga Auxiliar de Linha de Produção 3 vagas Ajudante de Pintor 1 vaga Auxiliar de Linha de Produção 30 vagas Operador de Casa de Máquinas 1 vaga Cozinheiro de Restaurante 1 vaga Operador de Inspeção de Qualidade 5 vagas Auxiliar de Linha de Produção 10 vagas Operador de Injetora 1 vaga Abatedor de Aves 10 vagas Auxiliar de Linha de Produção 5 vagas Operador de Injetora 1 vaga Abatedor de Aves 10 vagas Diagramador e Desenhista 1 vaga Auxiliar de Cozinha 5 vagas Eletricista de Manutenção Industrial 1 vaga Cozinheiro(a) de Restaurante 1 vaga Motorista Entregador 2 vagas Auxiliar de Limpeza 1 vaga Promotor de Vendas 1 vaga Operador de Injetora de Plástico 2 vagas Auxiliar de Armazenamento 6 vagas Técnico de Refrigeração 1 vaga Auxiliar Contábil 1 vaga Operador de Caixa 1 vaga Operador de Caixa 7 vagas Auxiliar de Expedição 6 vagas Auxiliar de Cozinha 1 vaga Farmacêutico(a) 1 vaga Auxiliar de Armazenamento 2 vagas Operador de Caixa 1 vaga Auxiliar de Linha de Produção 1 vaga Atendente de Lanchonete 3 vagas Soldador 2 vagas Montador 2 vagas Ajudante/Atendente de Lanchonete 1 vaga Atendente de Padaria 3 vagas Motorista de Caminhão Truck Interestadual 5 vagas Porteiro 1 vaga Desenhista Projetista Mecânico 1 vaga Mecânico de Man. de Máquinas Industriais 1 vaga Auxiliar de Linha de Produção 10 vagas VAGAS exclusivas para PCD Abatedor de Aves 6 vagas Assistente de Vendas 2 vagas

Sobre o SINE

Criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado.

A saber, por meio do sistema, a empresa disponibiliza vagas, convoca candidatos para entrevistas de emprego e monitora os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO SINE de Carlos Barbosa – RS

Os interessados em concorrer a uma das vagas de emprego poderão se inscrever no SINE local, situado na rua Dr. Carlos Barbosa, nº 209 – centro, munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital e cadastra-se na função desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui