Tele NHL temporada está terminando e Dallas Cowboys‘ quarterback Dak Prescott apareceu para apoiar o Estrelas de Dallas quando eles enfrentaram o Cavaleiros de Ouro de Las Vegas nas finais da Conferência. Os Stars esperavam uma vitória para evitar um déficit de 0–3, mas foram derrotados por Vegas com um placar de 4–0, assumindo uma vantagem de 3–0 e esperando uma raspagem.

Fãs do Dallas Cowboys, ainda desapontados com a incapacidade de Prescott de levar a franquia da NFL ao Campeonatos NFC ou o Super Bowl na última temporada, viu a presença de Prescott no jogo de hóquei como um mau presságio para o desempenho dos Stars.

Sem surpresa, fãs descontentes recorreram às mídias sociais, principalmente o Twitter, para desabafar suas frustrações. Aqui estão algumas das reações:

“Dak em qualquer lugar perto dos playoffs é um desastre”

“Pelo menos ele conseguiu ver um time de Dallas chegar à final da conferência”

“É por isso que eles estão perdendo”

“Não é de admirar que as estrelas estejam sufocando”

É divertido conectar todos os times de Dallas, mas a verdade é que Prescott não é responsável pelo desempenho do time da NHL. As semelhanças entre os Cowboys e as Estrelas datam de antes de Prescott jogar na NFL.

As equipes de Dallas não podem vencer desde décadas atrás

Ambos os Dallas Cowboys e Dallas Stars têm lutado para ganhar um campeonato nas últimas décadas. O último das estrelas Copa Stanley vitória foi em 1999, enquanto os Cowboys não venceram o Super Bowl desde 1996. Para piorar as coisas, nenhuma das equipes teve muito sucesso em chegar às finais da conferência no século XXI.

No entanto, desde que Dak se juntou aos Cowboys, a sorte dos Stars mudou positivamente. Em 2020, eles chegaram ao Finais da Copa Stanleyembora tenham perdido para o Relâmpago da Baía de Tampa. E este ano, eles mais uma vez chegaram às Finais da Conferência, indicando melhorias e divergências de seus colegas da NFL.

Mas os Cowboys lutaram para avançar nos playoffs da NFL, não conseguindo chegar ao NFC Championship desde a temporada de 1995.