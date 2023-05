A Pride Construtora Está Oferecendo Vagas para Almoxarife, Corretor e Mais!

Confira quais são os postos de trabalho disponíveis e mais detalhes!

A Pride, construtora curitibana fundada em 2012, com expertise 360 em construção civil (construção, incorporação, obras industriais, urbanização e loteamento), está em busca de novos profissionais para preencher seu quadro. Sendo assim, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas disponíveis:

Almoxarife – Curitiba – PR – Efetivo;

Almoxarife – Londrina – PR – Efetivo;

Analista de Assistência Técnica Sênior – Londrina – PR – Pessoa jurídica;

Analista de Incorporação Sênior – Curitiba – PR – Pessoa jurídica;

Analista de Orçamentos Pleno – Curitiba – PR – Pessoa jurídica;

Analista de Planejamento & Controle de Produção Obras (PCP) – Curitiba – PR;

Analista de Projetos PL – Curitiba – PR – Pessoa jurídica;

Analista de Qualidade PL – Londrina – PR – Pessoa jurídica;

Analista de Suprimentos Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente Executiva – Curitiba – PR – Efetivo;

Atendente de Imobiliárias – Curitiba – PR – Pessoa jurídica;

Atendente de Imobiliárias – Londrina – PR – Pessoa jurídica;

Corretor de Imóveis – Curitiba e Londrina – PR – Pessoa jurídica;

Encarregado de obras – Curitiba – PR – Efetivo;

Engenheiro Civil – Pleno – Curitiba – PR – Pessoa jurídica;

Estagiário de Arquitetura – Curitiba – PR – Estágio;

Estagiário de Engenharia Civil – Orçamento – Curitiba – PR – Estágio;

Gerente de Planejamento e Controle – Curitiba – PR – Pessoa jurídica;

Mestre de Obras – Curitiba – PR – Efetivo;

Oficial de Manutenção – Curitiba – PR – Efetivo;

Oficial de Manutenção – Ponta Grossa – PR – Efetivo;

Técnico de Qualidade – Londrina – PR – Efetivo.

Mais sobre a Pride Construtora e como se candidatar

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a candidatura na Daxia acontece de maneira simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais sobre a Pride, é interessante frisar que a empresa busca continuamente deixar seus clientes satisfeitos, para fortalecer ainda mais a reputação da marca no mercado. Seu propósito é entregar o melhor imóvel para as pessoas construírem seus lares e seus melhores momentos.

Por fim, a Pride é responsável por mudar a vida de diversos paranaenses, visto que é referência nacional do programa Casa Verde e Amarela.

