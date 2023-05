A Primeira Missão se retira do Preakness Stakes 36 horas antes da corrida da Tríplice Coroa

Brad Cox-treinado Primeira missão foi riscado do preakness a conselho de veterinários, tirando um dos principais contendores da corrida da Tríplice Coroa 36 horas antes do horário do post.

Proprietário Godolphin e o Maryland Jockey Club anunciou o arranhão na sexta-feira, dizendo que os veterinários identificaram um problema no tornozelo traseiro esquerdo do First Mission. A retirada ocorre após cinco arranhões para o Kentucky Derby e um cavalo que estava programado para correr estava entre os sete que morreram de várias causas em Churchill Downs em um período de 10 dias.

Godolphin EUA diretor de estoque de sangue Michael Banahan disse que o exame da Primeira Missão no Pimlico Race Course “foi meio inconclusivo”.

“Eles pensaram que ele talvez não estivesse 100% no traseiro esquerdo e tentaram descobrir isso, fazer alguns diagnósticos, algo na pista, o que era difícil de fazer”, disse Banahan à Associated Press em entrevista por telefone. “O escrutínio veterinário é muito intensificado nos grandes dias. Obviamente, eles viram algo que os preocupou. … Brad é conservador e cauteloso também. Quando eles pensaram que talvez houvesse um pequeno problema, dissemos que iríamos só tem que colaborar com eles e seguir seus conselhos.”

A Primeira Missão está programada para ir a Kentucky para ser avaliada

A Primeira Missão está programada para ir a Kentucky para ser avaliada na próxima semana pelo Dr. Larry Bramlage no Rood & Riddle Equine Hospital em Lexington.

“Decidimos que a melhor coisa para o bem-estar do cavalo era não arriscar e avaliá-lo completamente e ver onde estamos e ver o que precisamos fazer para colocá-lo de volta nos trilhos”, disse Banahan. “Nossa maior preocupação do ponto de vista do proprietário, e o mesmo com Brad do ponto de vista do treinador, é o melhor cuidado com o cavalo e o bem-estar do cavalo. E quando havia um pouco de preocupação, sentimos o que precisávamos para fazer foi retirá-lo da corrida e avaliá-lo completamente e ver o que temos”.

A remoção da Primeira Missão deixa sete cavalos em campo para a corrida de $ 1,65 milhão. Ele foi a segunda escolha inicial com chances de 5–2 atrás de apenas 8–5 do favorito Mage, que venceu o Kentucky Derby.

“Você não gosta de ver isso”, disse o treinador do Hall da Fama Bob Baffert, que está de volta a uma corrida da Tríplice Coroa pela primeira vez em dois anos com o contendor National Treasure. “Ainda temos mais um dia pela frente. Treinadores, não relaxamos até colocar a sela. Até que eu coloque a sela no cavalo, então você pode simplesmente relaxar completamente. É uma daquelas coisas em que você não quer desejar má sorte a alguém porque todos nós já passamos por isso.”

É um sentimento muito familiar nesta primavera, depois que as deserções do Derby deixaram 18 para correr em vez do campo geralmente cheio de 20.

Isso incluiu o favorito Forte horas antes, quando os oficiais das corridas de Kentucky expressaram preocupação com um pé direito dianteiro machucado. Forte caiu na lista de veterinários do estado, impedindo-o de correr por pelo menos 14 dias, e o treinador Todd Pletcher foi suspenso por 10 dias por Forte falhar em um teste de drogas pós-corrida em Nova York em setembro.

Os oficiais de corrida que possuem e operam pistas em Maryland aumentaram os procedimentos de teste e revisão veterinária para cavalos que correm em Preakness e outras corridas de alto risco neste fim de semana no Pimlico Race Course como medidas preventivas para limitar os ferimentos. Isso inclui vários médicos independentes examinando cavalos, cada um precisando ser liberado antes da corrida.