GErard Piqué está atualmente nos Estados Unidos, onde visita os filhos Milão e Sasha que moram em Miami com a mãe Shakira.

O ex-jogador passou muito tempo nos EUA ao longo dos anos, desde as turnês de pré-temporada com Barcelona ao seu trabalho na promoção de eventos esportivos com a Kosmos.

Curiosamente, foi revelado que uma de suas ex-namoradas também mora nos Estados Unidos. A conta do Twitter @ClarGerFans revelou que pique tinha um parceiro antes núria tomas, Shakira e Clara Chia e o nome dela é Ana Tcheca.

Quem é Anna Checa, ex-namorada de Piqué?

pique e Ana Tcheca estiveram juntos por um ano, entre 2005 e 2006, embora seu relacionamento permaneça um tanto misterioso.

Nessa fase de sua carreira, pique estava jogando para Manchester Unitedpassando também um ano emprestado ao Real Zaragoza em 2006/07.

A mesma conta no Twitter até compartilhou algumas fotos de pique e tcheco juntos quando eram um casal.

Embora muitos anos tenham se passado, pique e Ana mantém um bom relacionamento, como evidenciado pelo fato de sua conta no Instagram ser seguida pelo ex Barcelona conta oficial do defensor.

tcheco atualmente mora em Nova York, mas antes disso passou uma temporada em Madri, Dubai e Londres, de acordo com a descrição em sua conta no Instagram.

Todas as namoradas de Gerard Piqué

Curiosamente, ao olhar para as imagens de Ana, clara e Nuriahá alguma semelhança entre as três mulheres, pelo menos na cor dos cabelos, pois são todas loiras.

Shakira pode ter sido piquede longe, o parceiro de maior destaque, mas o jogador de futebol catalão também namorou outras mulheres ao longo dos anos e atualmente está com Clara Chia.

Eles recentemente visitaram Dubai para o aniversário dela, antes pique viajou para Miami para ver os filhos na nova cidade, onde os levou para comer pizza.