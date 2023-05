A Prioridade Termina Esta Semana.

O prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda ainda está longe de acabar. De acordo com as informações oficiais, os contribuintes têm até o próximo dia 31 de maio para enviar a declaração. Contudo, para as pessoas que desejam receber a restituição ainda no primeiro lote, este prazo é bem mais curto.

A excelente notícia que acaba de sai hoje no Notícias Concursos é que, conforme informações da Receita Federal, os cidadãos que desejam receber a restituição do Imposto de Renda logo nos primeiros lotes precisam enviar a declaração até esta quarta-feira (10). Caso contrário, ele não entrará no grupo de prioridades, e terá uma diminuição das chances de receber a sua possível restituição logo nos primeiros lotes.

Hoje, a Receita Federal lembra que já existem pessoas que possuem prioridade no sistema de recebimento da restituição do Imposto de Renda. É o caso de alguns idosos, e também de pessoas que recebem salários do magistério, por exemplo. Tais pessoas estão dentro do grupo prioritário independente da data do envio da declaração do Imposto de Renda este ano.

Contudo, a Receita também indica outras pessoas que podem se juntar ao grupo de prioridades. É justamente neste sentido que entram os cidadãos que enviam a declaração do Imposto de Renda até o próximo dia 10. Além deles, as pessoas que optarem pelo sistema de recebimento da restituição através do Pix também terão mais chances de receber o montante antecipado.

O mesmo vale para os cidadãos que estão optando por enviar a declaração pré-preenchida. Trata-se do documento que é baixado no sistema da Receita Federal já com uma série de informações preenchidas. Assim, o cidadão tem apenas o trabalho de checar os dados, fazer algumas possíveis alterações e inserir os campos que ainda não foram previamente preenchidos.

Um cidadão que envia a sua declaração no formato pré-preenchido, opta pelo sistema de Pix e envia a sua documentação até a próxima quarta-feira (10) certamente terá muitas chances de receber uma restituição logo no primeiro lote de pagamento, que está previsto para ser depositado já no próximo dia 31 de maio pela Receita Federal.

As datas da restituição

É importante lembrar que nem todo mundo que envia a declaração do Imposto de Renda poderá receber uma restituição. Deste modo, mesmo que um cidadão envie a sua documentação até o dia 10, poderá não receber nada no primeiro lote, já que ele não vai ter direito ao recebimento do saldo de qualquer forma.

Contudo, dados mais recentes divulgados pelo Governo Federal indicam que a grande maioria dos contribuintes deverão receber o saldo da restituição, seja nas primeiras ou nas últimas datas. Hoje, estima-se que sete em cada 10 pessoas que enviam a declaração têm direito a receber o lote da restituição.

Veja as datas:

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 29 de setembro.

A lista de prioridade:

idosos com 80 anos ou mais;

idosos com 60 anos ou mais;

pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida;

contribuintes que optaram pela restituição por Pix;

contribuintes que enviaram a declaração até o dia 10 de maio.

Como saber se vou ter prioridade?



Não há uma maneira direta de saber se o cidadão vai receber a sua restituição logo nos primeiros lotes. Nas vésperas de cada uma das datas de pagamento, a Receita Federal divulga a lista das pessoas que poderão receber o saldo em suas contas. Só assim, o indivíduo vai saber se foi selecionado ou não.

Mesmo as pessoas que não enviarem a declaração até esta quarta-feira (10), poderão receber a restituição se tiverem direito. A exigência de pagamento até esta semana, está ligada apenas ao dia em que o indivíduo vai receber o montante, de modo que ninguém vai perder o direito de receber o saldo.