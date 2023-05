A promessa de Mbappé a um lutador antes de sua primeira luta no MMA: eu vou acordar para você

Paris Saint-Germain estrela Kylian Mbappé fez uma promessa a Cedrico Doumbelutador de origem camaronesa, para sua primeira luta de MMA após assinar com a organização americana PFL.

Os dois homens conversaram por meio de um amigo em comum, com Mbappé chamando Doumbe via FaceTime.

“Não entendo nada de MMA e UFC, mas vou levantar às cinco da manhã para você”, disse. Mbappé contado Doumbecomo este último revelou em entrevista ao The MMA Hour.

Para assistir DoumbePara a primeira luta do PFL ao vivo, será preciso levantar cedo, já que a diferença de horário entre Atlanta, onde acontecerá a luta, e Paris é de seis horas.

Doumbe é ex-campeão mundial de Kickboxing meio-médio do Glory, sendo considerado um dos melhores lutadores meio-médios do mundo. Ele agora decidiu embarcar em sua jornada na Professional Fighters League (PFL), uma nova liga esportiva inovadora.

Francis Ngannou assina com o PFL

Conforme relatado pelo The New York Times, Francisco Ngannou vai ingressar no PFL. O acordo dá a ele “papéis de equidade e liderança” dentro da Professional Fighters League.

Ele deve competir no boxe este ano e no ano que vem na divisão superluta PPV. Sua estreia ainda não foi anunciada. Além disso, o New York Times informa que ele se tornará o presidente do PFL África.