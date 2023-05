A ‘Quinta Sinfonia’ de Guardiola na Inglaterra: Manchester City é campeão novamente

Ta confirmação de mais um título da Premier League para Cidade de Manchester é a consagração de Pep Guardiola‘Fifth Symphony’ na Inglaterra, sua quinta vitória na Premier League nas sete temporadas em que esteve no futebol inglês até agora.

As duas únicas que não venceu foram na temporada de estreia de 2016/17, quando terminou em terceiro, atrás de Chelsea e Tottenhame também em 2019/20, quando foi vice-campeão Liverpool de Jürgen Klopp.

Jack Grealish e Will Ferrell fazem amizade no InstagramLAPRESSE/IG

Comparativamente com os outros quatro títulos conquistados, este talvez não seja o mais difícil, já que foram dois títulos conquistados por apenas um ponto (2018/19 e 2021/22), e talvez não seja o mais brilhante, já que Cidade alcançou os 100 pontos em 2017/18, 98 em 2018/19 e 93 em 2021/22.

Seus atuais 85 pontos e uma vantagem de quatro pontos sobre Arsenalnão são Guardiolaos melhores números de sempre em Inglaterra, mas uma análise ao seu jogo torna este título de 2022/23 talvez o mais diferente da típica equipa do ‘Guardiolismo’.

Um Manchester City diferente

O primeiro detalhe que deu forma a este novo Cidade são os 36 gols em 33 jogos até agora Erling Haalanduma máquina de ataque que tem se mostrado muito eficiente, mas que também mudou o estilo.

O norueguês é um jogador único pelo qual valeu a pena ajustar o sistema.

O outro detalhe tático que torna este Cidade de Manchester equipa diferente, dentro do seu habitual 4-3-3, é a inclusão, nestes últimos jogos, de John Stones na linha do meio-campo, para criar superioridade no meio.

Esta tornou-se uma das características deste novo Cidade e um que os ajudou a dar Real Madrid de Carlo Ancelotti uma surra.

GuardiolaOs cinco títulos da Premier League em sete temporadas têm um mérito considerável, considerando a competitividade do futebol inglês, mas também considerando que, nos últimos cinco anos, Cidade, ao contrário do que se pensa, não é o time inglês que mais gastou em contratações. Vamos juntar os fatos.

Quem gastou mais na Premier League?

Esta estação, Cidade foram os nonos maiores gastadores (150,4 milhões de euros Chelsea611 milhões de euros).

Antes disso, eram o terceiro maior gasto da Premier League em 2021/22 (138,9 milhões de euros a Arsenal167,4 milhões de euros) e antes disso eram vice-campeões em 2020/21 (173,4 milhões de euros a Chelsea247 milhões de euros).

Na verdade, foi apenas nas duas primeiras temporadas que Cidade foram os líderes da despesa doméstica em Inglaterra: em 2017/18 foram gastos 317 milhões de euros e em 2016/17 foram 216 milhões de euros.

Claro, isso é apenas taxas de transferência. Se olharmos para os salários, a história é outra…

Nas estatísticas de vitórias, empates e derrotas, este título está próximo dos restantes, exceto na época 2017/18, aquela com 100 pontos e 19 pontos de vantagem para o segundo classificado.

Naquela, GuardiolaA equipe de ‘s ‘ venceu 32 jogos, empatou quatro e perdeu apenas um par, com Sérgio Agüero artilheiro com 21 gols, muito longe de Haalandcontagem atual.

Em suma, sua ‘Quinta Sinfonia’ na Inglaterra chega com seu selo histórico, mas com algumas nuances diferentes. Tem o mesmo mérito, no entanto.