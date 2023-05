A raiva de Lewis Hamilton pela maneira como ele se senta em seu Mercedes

Mercedes confirmou que vai estrear seu enorme pacote de atualização em Mônaco, no próximo fim de semana, enquanto Ferrari Não está nada claro que seja o local para introduzir a nova suspensão que estava prevista para Imola e poderia esperar pelo GP da Espanha de F1, uma semana depois.

Há expectativa para ver se eles mudam o conceito ‘sem sidepod’ e retornam a um design mais convencional e se surtem o efeito desejado na dirigibilidade do W14, que continua sofrendo nas frenagens e entradas em curvas.

Se alguma coisa, Mercedes chefe Este é o Wolff está minimizando as expectativas e confirma que Lewis Hamilton está mais ansioso com uma mudança em sua posição de assento do que com outros assuntos.

“Sentamos mais perto das rodas dianteiras do que os outros pilotos”, disse recentemente o heptacampeão mundial.

“Quando dirijo, sinto que estou sentado nas rodas dianteiras, e essa é uma das piores sensações em um carro de corrida para mim.

“Tenho que admitir que tenho muitos problemas com isso.”

Em uma pequena mudança de posição, Wolff destaca que temos uma margem de manobra de “até 15cm na posição do cockpit”.

“É verdade que nosso ‘cockpit’ está um pouco mais avançado do que o de algumas outras equipes e isso irrita Lewis, isso já estava acontecendo com ele em 2022”. Wolff revelou, falando com ‘Speed ​​Week’.

“Do ponto de vista técnico, não achamos que seja um problema.

“Mas estamos olhando para o posicionamento do motorista, porque não se trata apenas de coisas racionais, como distribuição de peso ou aerodinâmica, é sobre a sensação do motorista.

“Lewis foi muito claro sobre o que ele quer de nós e estamos ouvindo ele.

“Estou na F1 há 15 anos e nunca vi uma melhora que desse meio segundo de uma vez. Não vai mudar muito.”

Ele falava à imprensa no GP de Miami, depois de mais um final de semana decepcionante para seus dois pilotos, atrás Aston Martin de novo.

De momento, o primeiro objetivo é alcançar o segundo lugar na Classificação de Construtores, algo que não será fácil nem pela competição com Ferrari e Fernando Alonsopróprio carro.