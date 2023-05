A rara visão de Russell Crowe sobre o rei Carlos III: “Bom cara, não consegui murmurar ‘sua alteza'”

RUssell Crowe não costuma falar o que pensa o tempo todo, mas quando o faz, geralmente é comovente. O Gladiador ator compartilhou alguns insights raros sobre seus pontos de vista sobre o família real britânicarelembrando o encontro Rei Carlos III na estréia de seu filme Mestre e comandante em 2003.

À frente de Dia de coroação em 6 de maio, Russel Crowe compartilhou um tópico no Twitter que saiu como “equilibrado” de acordo com vários comentários. Ao relembrar seu tempo com o (então) príncipe Charles III, o ator garantiu que o chefe da família real era um “bom sujeito”, apesar da falta inicial de entusiasmo de Crowe antes do encontro.

O Nova Zelândia ator começou dizendo que não é um “Monarquista ou um conta-gotas”, implorando aos usuários que não se preocupem em “enviar abusos” para ele.

Russell Crowe relembrou o encontro com o rei Charles em 2003

“Conheci o antigo Príncipe Charles em um Royal Premier of Master & Commander em Londres, 2003. Dani (Spencer) estava grávida de 6 meses do nosso primeiro filho. Fizemos a linha de conga obrigatória das apresentações do elenco”, Crowe começou a compartilhar.

O ator então falou sobre sentar ao lado de Carlose como ele ficou agradavelmente surpreso: “Então nos sentamos com ele para o filme. O homem que seria Rei Foi gentil. Ele também era engraçado. Profundamente inteligente e boa companhia, e galante em sua deferência à gravidez de Dani. Nunca vou esquecer o calor do nosso último aperto de mão.”

“Bom cara”, garantiu Crowe. “Acho que nenhum de nós consegue realmente entender como deve ser essa vida de dever e expectativa. Ele está assumindo os negócios da família”, disse em defesa do rei.

Russell Crowe sentiu-se incapaz de dizer “sua alteza”

O ator continuou dizendo que era incapaz de seguir corretamente protocolo real: “Em nenhuma das minhas reuniões com a realeza, ainda não consegui pronunciar o ‘sua alteza’. Simplesmente não sai da minha boca. Não está no meu DNA”.

Príncipe Harry comparecerá à coroação do rei Charles em 6 de maio

Uma anedota engraçada da estréia foi que Crowe se referiu a Príncipe William e Príncipe Harry simplesmente como “companheiro” quando os conheceu. O neozelandês acrescentou que achava que o equerry (oficial da casa real britânica) iria “desmaiar” quando soube.

Por fim, o ator vencedor do Oscar disse que sente certa indiferença pelo papel da Família Real, mas certamente “nenhum desrespeito”. Acrescentando: “Eu realmente não acho que precisamos de um rei, mas tenho certeza Carlos III fará o melhor trabalho que puder”.