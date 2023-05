A razão pela qual as estrelas do K-Pop não podem ter um parceiro é exposta

EUt parece que as fotos de Jeenie, membro do BLACKPINK, e V, membro do BTS na França causaram rebuliço. Também houve muitas críticas porque parece que as estrelas da música coreana não podem ter relacionamentos românticos.

Cantores de K-pop não podem ter um parceiro

Na Coreia do Sul, é desaprovado que tenham um parceiro, pois para alguns fãs é um sinal de traição, o que leva à decepção absoluta do público.

Houve casos de cantores de k-pop mantendo suas relações em segredo, mas o caso de Jeenie e V tem sido diferente, não só porque foram pegos nas ruas de Paris, mas também porque foram vistos usando o mesmo colar.

Existem algumas gravadoras que colocam regras estritas em seus contratos de que os artistas não podem ter um parceiro durante a vigência do contrato. Em alguns casos, esta proibição pode ser apenas para a duração do estágio, enquanto em outros casos é por tempo indeterminado.

As agências de música chegam a afirmar que essa decisão é para o bem do próprio artista, que tem que aprender coreografias, ensaiar, divulgar, entre outras atividades como entrevistas e sessões de fotos. Um escândalo amoroso na vida desses artistas pode ser demais para sua saúde mental, afirmam.