A reação de Kevin Durant à demissão de Monty Williams

FApós a decepcionante derrota do Phoenix Suns para o Denver Nuggets no jogo 6 dos playoffs, o time demitiu o técnico Monty Williams no sábado. No entanto, parece que Kevin Durant e o resto da equipe do Suns foram informados da decisão antes de ela se tornar pública.

Apesar da demissão de Williams, Durant supostamente não tem problemas com a decisão e está otimista com o futuro da equipe.

“Os jogadores do Phoenix Suns foram informados sobre a demissão de Monty Williams pouco antes de se tornar oficial”, twittou Scoop B.

“A crença no vestiário do Suns era de que o elenco era difícil, mas muitos estão otimistas, como Kevin Durant, que me disseram que está animado com o futuro do time, adora lá fora. [and] animado para construir lá.”

Enquanto Durant ainda não abordou a decisão do Suns, parece que ele está disposto a aceitar os planos da equipe no futuro. No entanto, muitos fãs ficaram consternados com a demissão de Williams, com alguns acreditando que ele foi usado injustamente como bode expiatório para os problemas do time. Lesões e falta de profundidade foram citados como fatores para o fracasso da equipe na pós-temporada.

Agora, com Williams fora de cena, o Suns deve encontrar um substituto que possa não apenas igualar seu sucesso na temporada regular, mas também levar o time a um campeonato. Esta não é uma tarefa fácil, e resta saber quem vai ocupar o lugar de Williams.

No geral, enquanto a demissão de Williams foi recebida com decepção por alguns fãs, a aparente aceitação da decisão por Durant é um sinal positivo para o futuro do Suns. A equipe agora deve se concentrar em encontrar um novo técnico que possa ajudá-los a alcançar seu objetivo final de ganhar um campeonato.