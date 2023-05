A reação selvagem de Kendall Jenner quando Emily Ratajkowski se aproximou de Bad Bunny

TO mundo das celebridades apresenta seu quinhão de incidentes surreais.

Foi o que aconteceu recentemente com uma situação envolvendo um dos casais mais badalados do mundo, formado por Kendall Jenner e Bad Bunnycom uma convidada surpresa e inesperada em Emily Ratajkowski.

Tudo aconteceu no after party do Met Gala, com muitas celebridades festejando e dançando em um dos eventos mais importantes do ano na indústria da moda.

Uma festa que reúne algumas das personalidades mais famosas do planeta.

Casal de celebridades

Embora não haja relação oficial, Kendall Jenner e Bad Bunny já apareceram em vários lugares juntos, então parece que eles estão mesmo juntos.

No Met Gala confirmou-se que são algo mais, já que a modelo se mostrou bastante mais carinhosa com a cantora do que em anteriores saídas públicas.

Embora esse carinho rapidamente tenha se tornado um exemplo de possível ciúme, como visto em um vídeo do TikTok da conta @funtensions, no qual Emily Ratajkowski abordagens coelho mauno momento em que ela está cumprimentando alguém.

Kendall então tem uma reação interessante: corre para abraçar o pescoço de Bad Bunny e impedir que Emily fique com coelho mau.

Provável Kendall estava tentando afastar Ratajkowskique a certa altura se declarou fã leal da cantora, além disso, também houve rumores de que eles poderiam ter estado juntos no passado.

coelho mau ficou chocado e surpreso com a cena estranha da qual ele teve que fazer parte.