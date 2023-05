A Receita Federal destaca as principais melhorias na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.

O governo federal convidou os contribuintes a aproveitarem o “melhor dos mundos” e lançou uma campanha educativa para desmistificar os equívocos relacionados ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que faz parte da rotina da população do Brasil desde 1922.

Receita Federal apresenta as principais melhorias feitas na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física

O evento de comunicação, segundo informações oficiais, representa a necessidade de desmistificação das principais soluções e tecnologias ainda não conhecidas dos cidadãos, implementadas pela Administração Tributária Federal no IRPF nestes mais de 100 anos.

A campanha traz curtas-metragens de 30″ e 15″ para TV e outras mídias digitais, além de veiculação em spots de rádio e peças governamentais nas redes sociais.

O evento compara a evolução do IRPF ao longo dos anos com o processo de evolução humana, desde a pré-história até a atualidade.

Dessa forma, o Ministério da Fazenda, responsável pelo IRPF, ressalta que diversas melhorias foram feitas nas ferramentas para oferecer serviços de excelência aos contribuintes, nos envios feitos à Receita Federal.

Entre os mais significativos desses processos estão as recentes mudanças no prazo de entrega da declaração de imposto de renda, a implantação do formulário pré-preenchido e outras medidas que já beneficiam os brasileiros.

Tecnologia

Hoje em dia, as devoluções individuais podem ser feitas por meio de dispositivos móveis e até 85% dos dados podem ser pré-preenchidos, ao contrário de outros tempos, como internet discada e formulários em papel.

A Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) é uma obrigação anual que muitos brasileiros precisam cumprir. A Receita Federal do Brasil é o órgão responsável por fiscalizar e cobrar o imposto de renda devido pelos contribuintes.

Nos últimos anos, a Receita Federal tem trabalhado para tornar a declaração mais simples e acessível para os brasileiros.

Declaração pré-preenchida

Conforme citado anteriormente, uma das principais melhorias é o programa de preenchimento da declaração, que foi aprimorado para tornar o processo mais fácil e intuitivo.

O programa oferece orientações passo a passo para o preenchimento de cada campo da declaração e permite que os contribuintes importem informações de outras fontes, como a declaração anterior e a Nota Fiscal Eletrônica.

Além disso, o programa verifica automaticamente possíveis erros e inconsistências nas informações inseridas, o que pode ajudar a evitar que o contribuinte caia na malha fina.



Conforme destaca a Receita, outra melhoria importante é a possibilidade de retificar a declaração pela internet. Antes, era necessário comparecer a uma unidade da Receita Federal para fazer a retificação.

Agora, o contribuinte pode fazer a correção pela internet, o que torna o processo mais rápido e menos burocrático. A retificação também pode ser feita a qualquer momento, desde que dentro do prazo de entrega da declaração.

Comunicação

A Receita Federal também tem investido em comunicação para ajudar os contribuintes a entender melhor a declaração. O órgão disponibiliza em seu site diversas informações sobre o imposto de renda, incluindo um guia completo para o preenchimento da declaração.

Além disso, a Receita Federal tem realizado campanhas de conscientização para alertar os contribuintes sobre a importância da declaração e esclarecer dúvidas frequentes.

Restituição

Outra melhoria importante foi a simplificação do processo de declaração para os contribuintes que têm direito à restituição.

Atualmente, os contribuintes que não têm dependentes e que têm direito a restituição de até R$ 10 mil podem optar pelo modelo simplificado de declaração, que dispensa a necessidade de informar diversas informações, como os valores dos bens e direitos. Isso torna o processo mais rápido e fácil para quem tem direito a restituição.

Serviços

Por fim, a Receita Federal tem trabalhado para facilitar o acesso aos serviços relacionados ao imposto de renda. Além disso, o órgão disponibiliza em seu site diversos serviços que permitem ao contribuinte consultar informações sobre a declaração, como a situação da declaração e o valor da restituição.

Portanto, é possível fazer a declaração pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, o que torna o processo ainda mais acessível.