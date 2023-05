A reunião de Tom Brady com os quarterbacks novatos da NFL quebrou a Internet ao dar-lhes conselhos para se tornarem futuras superestrelas

Nlegenda FL Tom Brady recentemente teve uma reunião de negócios com os principais zagueiros do Draft de 2023 da NFL. Esta reunião incluiu Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardsone Will Levis. Foi uma oportunidade única para os jovens zagueiros aprenderem com o próprio GOAT.

Tom foi ao Instagram para compartilhar sua experiência e apreço pela oportunidade de conhecer e aprender com esses jovens zagueiros. Ele postou: “Um dia tão especial poder falar e aprender com quatro jovens QBs profissionais. @bryceyoung @cj7stroud @anthonyrichardson @will_levis. Agradeço o convite @michaelrubin e acho que me diverti mais do que todos lá.”

Tom Brady dá alguns conselhos incríveis aos quarterbacks novatos Bryce Young, CJ Stroud, Will Levis e Anthony Richardson.

Brady passou a mencionar seu ídolo, Steve Young, que o encorajou a “pagar adiante”. Brady expressou sua empolgação em assistir e ajudar a próxima geração de zagueiros a atingir seu potencial como atletas, companheiros de equipe e homens que se esforçam para trazer o melhor de si mesmos e das comunidades que representam. Ele enfatizou a importância do trabalho árduo e da disciplina consistente como ingredientes críticos para o sucesso.

Brady concluiu sua postagem afirmando: “Estou ansioso pela próxima vez que ver esses caras entrarem em campo, usando seus incríveis dons como atletas para entreter a todos nós e nos inspirar a continuar e dar o melhor para nossas famílias e nossas comunidades. ! Obrigado novamente, pessoal! Até a próxima vez.”

O que podemos esperar desses quarterbacks novatos?

Isso é o que podemos esperar deles em sua primeira temporada na NFL:

A primeira escolha geral do Carolina Panthers, tem mostrado grande disposição para o nível profissional. Embora ele possa não ter o braço mais forte ou tamanho imponente, sua confiança inabalável e capacidade de lidar com situações difíceis o diferenciam.

A escolha número dois pelo Houston Texans, era um sério candidato ao primeiro lugar no draft. Como quarterback estrela do Ohio State Buckeyes, Stroud possui atributos prontos para a NFL, como tamanho, precisão e a capacidade de entregar passes precisos mesmo em janelas apertadas.

Selecionado pelo Indianapolis Colts com a quarta escolha, traz uma combinação única de atletismo, tamanho e talento do braço para a posição de zagueiro. Embora ele precise trabalhar em sua precisão e mecânica.

Começando sua temporada de estreia como QB3 para o Titãs do TennesseeLevis tem potencial para subir rapidamente na classificação graças ao seu atletismo e resistência.