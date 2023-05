A roupa de Kim Kardashian no Met Gala ou na Playboy? Seu traje fez os fãs se lembrarem de sua icônica sessão de fotos de pérolas

Kim Kardashian compareceu ao Met Gala de 2023 vestindo uma roupa que alguns fãs compararam com a sessão de fotos da Playboy que ela teve em seu começo como uma socialite famosa em 2007. O conjunto de pérolas que ela usava se encaixava perfeitamente nela.

Kardashian escolheu cuidadosamente um conjunto Schiaparelli perfeito, com alguns cor de pele com sutiã nude e minissaia, por cima, Kim tinha uma teia de pérolas que ia do pescoço aos quadris.

Sessão de fotos de Kim Kardashian para a Playboy e vídeo de Super Star ‘Gêmea’ de Kim Kardashian, Christina Gourkani, morre de parada cardíaca após cirurgia plástica

Como muitos se lembram, Kim Kardashian esteve envolvida em um escândalo sexual relacionado a um vazamento de vídeo da NSFW em 2007 e, após o escândalo, ela foi abordada pela Playboy e o resto é história.

então namorado de Kim Ray J inicialmente houve rumores de que capitalizou a oportunidade e vendeu o vídeo para a Vivid Entertainment, no entanto, não foi provado e a distribuidora alegou que foi vendido por um ‘terceiro’ por um milhão de dólares.

As pessoas suspeitam que Kris Jenner planejou o vazamento da fita

Kim Kardashian ficou muito famosa e o vazamento a levou a todos os lugares. Enquanto Kim Kardashian processou a empresa, eles acabaram concordando com 5 milhões de dólares, no entanto, Ian Halperin que publicou um livro intitulado Dinastia Kardashian afirma que foi sua própria mãe, Kris Jenner, quem providenciou o lançamento da fita.