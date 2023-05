A senadora Dianne Feinstein diz que nunca deixou DC, apesar de passar 3 meses em CA Fighting Shingles

Senador Dianne Feinstein levantou novos alarmes sobre sua capacidade de servir no Congresso, depois que ela parecia esquecer que estava desaparecida por 3 meses.

Um repórter do LA Times questionou Feinstein, de 89 anos – que acabou de voltar para DC depois de passar 3 meses na Califórnia se recuperando de herpes-zóster – e perguntou se ela ouviu todos os votos de felicidades de seus colegas senadores ao retornar ao trabalho. Sua resposta … “O que eu ouvi sobre o quê?” O repórter disse: “Sobre o seu retorno”, ao que Feinstein disse: “Não fui embora … tenho trabalhado.”

O jornal de sua cidade natal, o San Francisco Chronicle, detalhou no ano passado o que dizem ser a deterioração de sua memória, e o último encontro é mais um exemplo. Houve uma conversa aberta no Capitólio de que ela costuma ficar desorientada e não consegue acompanhar as conversas.