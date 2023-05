A Tirolez está Procurando Novos Colaboradores – Venha Conhecer Mais!

Veja aqui mesmo quais são os postos de trabalho vagos e como se candidatar!

A Tirolez, empresa que conta com mais de 40 anos de história e é uma das mais tradicionais marcas de laticínios do país, está contratando novos colaboradores no mercado de trabalho. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos e suas respectivas localidades:

Ajudante de Expedição – Osasco – SP – Temporário;

Analista de Logística Júnior – São Paulo – SP – Temporário;

Analista de P&D Pleno – Embalagem – Monte Aprazível e Remoto – Temporário;

Analista de Suporte JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Acabamento de Queijos – Caxambu do Sul – Temporário;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Coordenador Corporativo da Qualidade – Arapuá – MG – Efetivo;

Desenvolvedor SR – São Paulo – SP -Efetivo;

Eletrotécnico I – Caxambu do Sul – SC – Efetivo;

Especialista de Inteligência de Mercado & Insights – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz – SP – SP – Aprendiz;

Monitor de Produção – Monte Aprazível – Efetivo;

Operador de Produção III – Caxambu do Sul – SC – Efetivo;

Supervisor de Manutenção – Monte Aprazível – Efetivo;

Supervisor de Vendas – Varejo Rota Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor de Vendas – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Supervisor de Vendas – Ribeirão Preto e Região – SP – Efetivo;

Vendedor(a) Varejo Rota – Avaré, Ourinhos, Bauru, Cotia, Itapevi, Embu e outras – SP – Efetivo.

Mais sobre a Tirolez

Sobre a Tirolez, é válido destacar que a empresa dispõe de sete unidades de negócio nos estados de MG, SP e SC. Na cidade de São Paulo, estão localizadas a matriz administrativa e o centro de distribuição. Já as fábricas estão localizadas em Minas Gerais (Tiros e Arapuá), em São Paulo (Monte Aprazível e Lins) e Santa Catarina (Caxambu do Sul).

Os produtos Tirolez possuem grande aceitação no mercado brasileiro em razão da elevada qualidade. Até por isso, a Tirolez é a maior indústria 100% brasileira de queijos.

Como se candidatar

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!