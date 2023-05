A Too Seguros Está Oferecendo Oportunidades de Emprego em São Paulo

Veja agora mesmo o que é necessário para efetivar a sua candidatura!

A Too Seguros, empresa que há mais de 50 anos desenvolve soluções em diversas áreas do seguro, sempre buscando tornar a vida dos brasileiros um pouco mais tranquila e segura, está em busca de novos funcionários no mercado. Dessa maneira, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os cargos abertos:

Analista de Marketing Digital Pleno (CRM e Automação) – São Paulo – SP – Efetivo: Criar o planejamento tático e gerir calendário de disparos de campanhas sazonais por e-mail marketing, SMS, WhatsApp e push notifications; Criar fluxos de automações / réguas de comunicação em ferramentas de automação de marketing; Criar estratégia de Inbound Marketing para a atração e nutrição de leads em parceria com demais áreas;

Analista de Sinistro Fiança Locatícia – São Paulo – SP – Efetivo: Regular sinistros de Fiança Locatícia para imóvel ocupado e/ou desocupado; Atuar na análise e regulação de sinistros do produto Fiança Locatícia. Gerir o regulador de sinistro (externo), cobrar o cumprimento de SLAs e qualidade de atendimento;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a Too Seguros

Sobre a companhia, é interessante frisar que a Too Seguros tem como a solidez financeira a sua principal característica. Acredita que uma seguradora eficiente deve oferecer, acima de tudo, confiança e credibilidade aos segurados.

Em resumo, a empresa é resultado de uma parceria equilibrada entre investidores públicos e privados, contando com participação do BTG Pactual e Caixa Econômica Federal.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a candidatura na Too Seguros acontece de maneira simples. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!