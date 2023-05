A transformação impressionante de Jonah Hill, as pessoas acreditam que ele se parece com Tom Hanks em Náufrago

Jonah Hill é um ator amado desde que interpretou o peculiar personagem secundário em Judd Apatow. “Virgem de 40 anos” e depois estrelou o filme adolescente “Contraído” e “Muito mau”.

Sua transformação foi em direção ao caminho da saúde, pois ele perdeu uma quantidade significativa de peso e está muito diferente de quando interpretou os personagens que o tornaram famoso.

A impressionante transformação de Jonah Hill

O ator agora está estilizando uma barba enorme e muitas tatuagens enquanto largava uma prancha de surfe para consertá-la.

A internet recentemente, depois de ver as novas fotos, “Sheesh. Jonah Hill ficou pequeno como F ** K.” disse um tweet, “Ele se parece com Tom Hanks de Náufrago!” assim como “Ele é um homem mudado.”

Jonah Hill foi transparente com seu ganho de peso e admitiu o que aconteceu com ele enquanto crescia com obesidade, “foda-me” ele disse.

No recente documentário de Stutz que ele produziu e agora está na Netflix, ele se abriu sobre sua criação: “Quando eu era criança, exercícios e dieta foram enquadrados para mim como ‘Há algo errado com sua aparência‘.

Channing Tatum recomendou um nutricionista e personal trainer

“Mas nunca exercícios e dietas me foram propostos em termos de saúde mental. Eu só queria que isso fosse apresentado às pessoas de forma diferente.” Ele elaborou.

Hill agradeceu Channing Tatum, sua co-estrela de 21 Jump Street, por ter desempenhado um papel fundamental em sua transformação.. Tatum o encorajou a contratar um nutricionista e um personal trainer quando atuaram juntos em 2011.

Ao falar no The Tonight Show, sobre seu peso, ele disse: “Liguei para Channing Tatum e disse: ‘Ei, se eu comer menos e for a um treinador, ficarei em melhor forma?‘

“E ele disse: ‘Sim, seu idiota filho da puta, é claro que você vai. É a coisa mais simples do mundo inteiro.”