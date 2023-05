A última foto de Tina Turner: um momento aconchegante em casa que imortaliza suas realizações finais

CEnquanto fãs em todo o mundo e celebridades lamentam a morte do lendário ícone do rock Tina Turner, a última foto tirada do cantor ‘The Best’ ressurgiu online. A lendária artista comemorou um marco significativo na última foto que ela compartilhou antes de sua morte. No instantâneo, tuitado em março de 2021, o “Maria orgulhosa” A cantora apareceu aconchegante em casa, vestindo calça preta e um suéter combinando, com o cabelo solto e um look sem maquiagem.

torneiro sorriu e levantou os punhos na frente de uma grande tela de TV tocando “Tina”, documentário da HBO sobre sua vida extraordinária. Com a legenda da foto, ela expressou sua empolgação com o filme: “Estou muito animada para compartilhar este filme com você – ver as cenas do show me fez reviver alguns dos momentos de maior orgulho da minha vida. Eu simplesmente tinha que cantar e dançar na minha sala de estar”, disse ela de acordo com Página Seis.

Esta é a última foto de Tina Turner, tirada em março de 2021.Twitter @tinaturner

Refletindo sobre sua ilustre carreira de seis décadas no documentário, Turner questionou o conceito de orgulho: “Algumas pessoas dizem que a vida que vivi e as atuações que dei, a apreciação… eu deveria estar orgulhosa disso. Mas quando você para de ser orgulhoso? Quero dizer, quando você, como você se curva lentamente? Apenas vá embora?

O grande Tina Turner faleceu em sua casa em Ksnacht, perto de Zurique, na Suíça, aos 83 anos, após uma longa batalha contra a doença. Uma declaração sobre seu funcionário Instagram transmitiu a profunda tristeza de sua morte e celebrou seu impacto duradouro no mundo:

“Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda nossa sincera compaixão vai para sua família. Tina, sentiremos muito a sua falta.”

Celebridades do mundo todo postaram homenagens à cantora

Após a notícia de sua morte, choveram homenagens de celebridades como Magic Johnson, Cher, Beyoncée mais. Mariah Careyem uma postagem no Instagram, descreveu Turner como uma superestrela lendária, icônica e diva, enfatizando seu talento incrível, enquanto Nicki Minaj expressou sua admiração, reconhecendo Turner como uma lenda e um ícone. Jennifer Hudson prestou homenagem ao espírito indomável e resiliência de Turner, reconhecendo-a como a Rainha do Rock ‘n’ Roll e expressando gratidão pelo legado que ela deixa para trás.

O impacto de Turner se estendeu além da música, pois ela também deixou sua marca no mundo da moda. Sobrevivida pelo marido, Erwin Bache dois de seus quatro filhos, Tina Turner deixa um legado extraordinário que será para sempre lembrado e celebrado.