A verdadeira missão impossível de Tom Cruise é cortejar Shakira, ela não está interessada

Smídia ocial foi à loucura depois Shakira foi fotografado ao lado de “Missão Impossível” estrela Tom Cruise no Grande Prêmio de Miami 2023. Uma fonte próxima ao ator confirmou ao Página Seis que ele acreditava que havia química e queria ter um relacionamento romântico com ela.

Agora, uma fonte próxima ao cantor colombiano confirmou ao Semanal dos EUA que ela não está interessada em Cruise, que é 14 anos mais velho que Shakira.

Shakira flagrada com Tom Cruise e o GP de Miami

“Shakira se divertiu muito saindo com Tom na F1, mas ela não tem interesse em sair com ele”, disse a fonte. “Ele era muito legal e ela gostava de sua companhia, mas ela não está focada em sair com ele ou qualquer outra pessoa no momento. Ela tem muito o que fazer e está focada nos filhos e na carreira por enquanto”.

Cruise, 60, tem um tipo. Ele já namorou Sofía Vergara e Penelope Cruzo que alimentou ainda mais as especulações de romance com Shakira, que riu dos boatos.

“Shakira viu os rumores online de que Tom a estava cortejando – e como os fãs estão concordando com suas opiniões – mas ela acha que é hilário porque simplesmente não é verdade“, disse a fonte. “Ela se divertiu quando eles conversaram, mas isso é tudo o que aconteceu.”

Shakira está solteira e pronta para se misturar

Durante o GP de Miami, Shakira também foi flagrada com celebridades como Serena Williams, maluma, Lewis hamilton, Henry Cavill, Julian Edelman e Jason Momoa.

Todos os relacionamentos são platônicos, de acordo com fontes próximas a Shakira, por Semanal dos EUA.

Shakira, 46, está saindo de uma separação difícil de Gerard Piqué e foi ligado romanticamente a várias pessoas.

Ela está supostamente focada em seus filhos agora e não quer um relacionamento sério, além disso, os fãs de Shakira não a querem perto de Cruise.