Aaron Boone, do Yankee, finalmente dá uma declaração após sua polêmica 4ª expulsão em 10 jogos

Gerente do New York Yankees Aaron Boone está na 1ª posição por ser o técnico mais expulso da temporada e apesar das expulsões, nem cogitou tomar providências para sua conduta.

Aaron Boone lidera a temporada com mais expulsões

boone tem sido bastante controverso ultimamente, já que foi expulso de quatro jogos diferentes, a última vez que foi forçado a deixar o campo foi quando o San Diego Padres visitou o Bronx.

Quando os Yankees enfrentaram o Oriolese enquanto o terceiro inning estava acontecendo em Nova York, Boone estava em total desacordo com o árbitro e a maneira como ele chamava as bolas e rebatidas e deixou todos saberem com sua abordagem característica.

A discussão entre Aaron Boone e o árbitro Edwin Moscoso ficaram tão acalorados que em um ponto chefe de equipe Chris Guccione teve que se meter entre eles para que a discussão não piorasse, eventualmente, Boon foi expulso.

Aaron Boone fez um anúncio público quando foi recentemente expulso

Enquanto boone disse que era “pego de surpresa“ele fez uma declaração pública”Não vou mudar, embora tenha sido expulso de muitos jogos, muitos deles eu também superei. Talvez apenas sendo melhor em saber onde está essa linha. Novamente, alguns deles eu não acho necessariamente que deveriam ter sido jogados fora. Estarei atento a isso e tentarei me manter nos jogos lutando pelo que acho importante e mantendo a vantagem quando sair por aí.“

“Mas fui expulso algumas vezes em uma semana. Eu não quero isso, certamente, eles não querem isso. Apenas siga em frente.“