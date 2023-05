Aaron Judge destrói sinal de folha de bordo com Moonshot Home Run

O Toronto Blue Jays terá que fazer uma pequena redecoração externa hoje… e é tudo porque Aaron Juiz acertou uma bola de beisebol com tanta força que danificou uma placa no estádio deles !!

O capitão dos Yankees disparou no início da oitava entrada do torneio de NY com Toronto no Rogers Center na noite de terça-feira … e a bola viajou tão longe e com tanta velocidade que, quando caiu, quebrou um bordo anúncio de folha que havia sido pendurado no campo central profundo.